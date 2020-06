Martijn van Helvert wil als ‘kandidaat van het zuiden’ het CDA gaan leiden

Een derde kandidaat heeft zich gemeld voor het lijsttrekkerschap van het CDA. Limburger en Kamerlid Martijn van Helvert (Sittard, 42) wil graag de kar trekken en concurreert met vicepremier Hugo de Jonge en staatssecretaris Mona Keijzer om de eerste plaats op de kandidatenlijst bij de Kamerverkiezingen in maart.

Van Helvert presenteert zich als een kandidaat van het zuiden. Hij vindt dat een katholiek en zuiderling het CDA weer eens moet aanvoeren. Sinds het vertrek van Maxime Verhagen komen de provincies Brabant en Limburg en katholieken nauwelijks aan bod bij topposities in het CDA. De partij zette bij de laatste Kamerverkiezingen wel veel kandidaten uit die regio op hoge posities op de lijst.

In het AD zegt Van Helvert: “Dat is geen verwijt hoor, je woont waar je woont. Maar ik wil dat er wat te kiezen is. Er zijn geen kandidaten uit Brabant, niet uit Gelderland, niet uit Overijssel. Alleen kandidaten uit ‘Holland’. Ik wil de Randstad en de regio verbinden”. Van Helvert was eerder fractievoorzitter voor het CDA in de Provinciale Staten van Limburg.

Na de verkiezingen wil Van Helvert lid blijven van de Tweede Kamer. Mocht hij de lijsttrekkersstrijd winnen en het CDA daarna ook nog de grootste partij van Nederland maken, dan moet wat hem betreft Wopke Hoekstra, minister van financiën, de nieuwe premier worden. Net als Keijzer sluit Van Helvert na de verkiezingen samenwerking in een coalitie met Forum niet uit. De Jonge is daartegen, hij ‘ziet het niet gebeuren’. Zowel in Brabant als in Limburg werkt het CDA in het provinciebestuur samen met Forum.

De leden van het CDA gaan begin juli digitaal stemmen over wie nummer één moet worden op de lijst. Die wordt tevens de nieuwe partijleider, als opvolger van Sybrand Buma.

