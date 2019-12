Marokko zegt gesprek met Nederland over migratie af

Waarom de Marokkaanse ambassadeur een streep door de afspraak zette, is niet helemaal duidelijk.

Broekers-Knol doet naar eigen zeggen al maanden haar best om met Marokko te praten over de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers. Maar ze zou in Marokko “niet de juiste mensen” te spreken krijgen. Toen ze hier onlangs hardop tegen de Tweede Kamer over klaagde, sprak Marokko tegen dat de bewindsvrouw niet welkom zou zijn. Snel werd een date gepland op 5 december.

Zo’n afzegging op het laatste moment, van een afspraak tussen een ambassadeur en een bewindspersoon van het gastland, geldt in diplomatieke kringen als een belediging. Of het dit jaar alsnog van een ontmoeting komt, is niet zeker. Het ministerie meldt ‘over de hele breedte’ met Marokko in gesprek te willen blijven. De staatssecretaris zei eerder ook zo snel mogelijk zelf naar Marokko te willen voor overleg.

Marokko is een van de weinige landen die slecht meewerkt aan de terugkeer van landgenoten die hier vergeefs asiel hebben aangevraagd. Nederland willigt slechts 5 procent van de Marokkaanse asielverzoeken in (vorig jaar 1065 eerste aanvragen). In de ons omringende landen ligt dat percentage hoger. De afgewezen asielzoekers, voornamelijk jongemannen, zorgen in de opvangcentra relatief vaak voor overlast.

Over de periode 2014- 2018 zou Marokko zo’n duizend keer niet of negatief hebben geantwoord op een verzoek om terugkeer van een afgewezen asielzoeker. Deze hebben een soort ‘dagpaspoort’ nodig, maar dat werd niet verstrekt.

De diplomatieke relatie tussen Den Haag en Rabat verloopt wel vaker stroef. Regelmatig zijn er botsingen over uitkeringen die Marokkaanse Nederlanders in Marokko ontvangen. Ook ligt kritiek op de optreden van de Marokkaanse overheid tegen demonstranten in het Rif-gebied gevoelig in Rabat.