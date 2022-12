Marnix van Rij: ‘Extra toezicht op mannen met een bepaalde huidskleur in een grote auto? Onacceptabel’

Nee, op applaus had hij niet gerekend. Toch kwam staatssecretaris Marnix van Rij (financiën) in mei tot ieders verrassing met de verklaring dat er bij de Belastingdienst sprake is geweest van institutioneel racisme. Enkele maanden eerder ontkende hij nog dat de Belastingdienst racistisch gehandeld had.

Die boodschap bracht Van Rij ook in het kabinet, op het ministerie en bij de fiscus. Er volgden lange gesprekken. “Het is pijnlijk, confronterend. Je gaat iets doen waarvan altijd werd ontkend dat er sprake van was. Maar het is, vind ik, mijn verantwoordelijkheid als staatssecretaris die over de Belastingdienst gaat, om dat ongemak niet uit de weg te gaan.”

Van Rij begon afgelopen januari als staatssecretaris in het vierde kabinet Rutte. Toen Nieuwsuur hem na zijn aantreden vroeg of het racistisch is om verdachten te selecteren op persoonlijke kenmerken als dubbele nationaliteit, antwoordde Van Rij ontwijkend. Hij wilde ‘nadere onderzoeken afwachten’.

In het kort daarvoor gesloten coalitieakkoord van VVD, D66, CDA en ChristenUnie stond al zwart op wit dat er voor institutioneel racisme ‘geen plek in onze samenleving’ is. Een maand eerder, zegt Van Rij, had de vorige minister van binnenlandse zaken, Kajsa Ollongren, aan de Kamer iets vergelijkbaars gemeld.

Toen Van Rij voor de camera zei dat hij onderzoeken wilde afwachten, had accountantskantoor PwC al twee rapporten over de Belastingdienst gepubliceerd. Dat zouden er vijf worden. En het College voor de Rechten van de Mens was met een rapport gekomen over institutioneel racisme, dat het omschreef als ‘bewuste of onbewuste stereotypen of vooroordelen die kunnen leiden tot uitsluiting op basis van etniciteit’.

Van Rij: “Door al die rapporten rijpte bij mij het inzicht dat er een verschil is tussen racisme, discriminatie en institutioneel racisme. Het College legde dat heel goed uit. Institutioneel racisme beschrijft heel goed wat er aan de hand is in overheidsorganisaties, zoals de Belastingdienst. De voorbeelden in de PwC-rapporten waren er zo op van toepassing.”

Van Rij begon ook in te zien dat institutioneel racisme geen hard juridisch begrip is. “Dat is discriminatie wel, dat is een strafbaar feit. Institutioneel racisme is meer een sociologische term. Iets wat zich uit in procedures, in handhaving en toezicht. Zoals dat je gaat selecteren op nationaliteit of religie, wat helemaal niet kan volgens het belastingrecht. Ik dacht: hé, wacht eens, zoiets kan er dus in de organisatie zijn geslopen.”

Wanneer dacht u: dit is exact op de Belastingdienst van toepassing?

“Rond 2010 is de Belastingdienst begonnen met het maken van selecties om toezicht te houden op aangiftes en aftrekposten als giften of zorgkosten. Er zijn handleidingen gemaakt waarin wordt beschreven dat in sommige situaties, zoals voor mannen tussen de 18 en 30 met een bepaalde achternaam en huidskleur in te grote auto’s, extra toezicht moet zijn. Dat is ten enenmale onacceptabel.

“Wat wél mag is dat je extra aandachtig kijkt naar iemand die het ene jaar een heel laag inkomen heeft en het andere jaar een heel hoog inkomen, of iemand die een heel hoge giftenaftrek heeft. Het College voor de Rechten van de Mens schreef dat institutioneel racisme kan insluipen in procedures én in handleidingen. Toen dacht ik: dát is hier dus aan de hand.”

Dat die handleidingen er waren, werd lang door de Belastingdienst ontkend. De PwC-onderzoekers konden ook niet aantonen dat ze stelselmatig zijn gebruikt. “Dat vond ik heel ernstig. Want dan zijn er dus geen duidelijke checks-and-balances in de organisatie. Er moeten toch maatstaven en criteria zijn voor handhaving en risicoselectie? Daar was helemaal niet over nagedacht.

“In 67 gevallen in het belastingrecht mag je op basis van nationaliteit wel controleren. Bijvoorbeeld als een Nederlander in het buitenland gaat wonen. Dan word je nog tien jaar gevolgd voor de schenk- en erfbelasting. Zo zijn er tal van voorbeelden. Maar als je naar de criteria bij de Belastingdienst keek, zag ik dat daar de norm was omgedraaid. Want de norm is dat je niet op basis van nationaliteit, huidskleur, religie en sekse belastingen mag handhaven.”

Was het moeilijk om de mensen in de Belastingdienst, op het ministerie en in het kabinet mee te krijgen in dat er wel degelijk sprake was van institutioneel racisme?

“Ja dat is pijnlijk. Ik ben op verzoek van de minister-president naar het kabinet gegaan om uit te leggen waarom we die stap wel moesten zetten. We zijn niet over één nacht ijs gegaan, er is lang over gesproken. Want ook op andere ministeries is dit probleem er. Ik heb eerst met minister Sigrid Kaag van financiën gesproken. Die denkt er precies hetzelfde over. Dat helpt.

“De neiging in de Nederlandse cultuur is dat we heel pijnlijke zaken te lang uit de weg gaan. Dat zie je ook met het slavernijverleden. Maar daarmee maken we het alleen maar erger. Dat inzicht is in de loop van de jaren bij me gerijpt. Je moet eerlijk zijn en je in de ander willen verdiepen. En er vervolgens ook wat mee doen.

“Je kunt in het coalitieakkoord wel zetten dat je de menselijke maat belangrijk vindt, maar als we het institutioneel racisme bij de Belastingdienst niet hadden erkend, dan hadden we de kern gemist. Dan hadden we als politiek een technische discussie gevoerd over de PwC-rapporten en hoe we de mensen compenseren. Maar we hadden nog steeds niet de pijn benoemd die deze mensen hebben gevoeld, of nog voelen. En daar gaat het uiteindelijk om.

“Tegelijkertijd moeten we alsjeblieft niet over de hele Belastingdienst praten. Want je zal één van die 25.000 mensen zijn die er werken, en denken: dit gaat niet over mij. Het helpt ook niet, want de dialoog moet ook intern starten. De erkenning is een startpunt, net als nu met de excuses over het slavernijverleden. Maar de cultuur veranderen is een proces van vele jaren.”

De term institutioneel racisme is ook wat abstract. Alsof het per ongeluk zo gegroeid is. Terwijl mensenlevens hard zijn geraakt, door handelingen die heel kwalijk bleken te zijn.

“Het mag ook niet een vluchtheuvel zijn. We hebben met de betrokkenen ook soms pijnlijke gesprekken gevoerd. Er waren mensen die dachten naar eer en geweten te hebben gehandeld. En laten we eerlijk zijn; het ontstond wel in een tijd dat de politieke wind uit een bepaalde hoek kwam waaien. Ook in de Tweede Kamer.”

Hebben uw excuses een verschil gemaakt voor de betrokkenen?

“Ik kreeg overwegend positieve reacties. Mensen zeiden: het wordt eindelijk benoemd. En vervolgens vragen ze natuurlijk: wat nu? Er stonden 270.000 mensen op die lijst. Daarvan hebben er 220.000 geen schade ondervonden. We gaan belastingaangiftes corrigeren, mensen die wel schade hebben geleden krijgen compensatie en 4400 mensen die onterecht zijn afgewezen voor schuldsanering, gaan we persoonlijk helpen hun leven weer op de rit te krijgen.”

Hoe werken de toezichtambtenaren sinds de fraudesignaleringslijst in 2019 is stopgezet?

“De affaire doet iets bij de fraudesignalering en specifiek bij toezichtambtenaren. Die vragen zich af wat ze wel en niet meer mogen doen. Dat is een heel terechte vraag, want de Belastingdienst blijft natuurlijk toezicht houden. Er liggen 22.500 signaleringen waarmee we niets hebben gedaan. Daar moeten we wat mee. Maar we kunnen niet van de ene op de andere dag weer volledig starten. Dat zal fasegewijs gaan. Ik hoop voor kerst de Kamer te kunnen melden hoe we tijdelijk zullen omgaan met de signaleringen.”

Blijft de handrem er nog op?

“Ja. Als we weer met een fraudesignaleringslijst gaan werken, dan moet die heel goed doordacht en beproefd zijn. Daarvoor nemen we meer tijd en we gebruiken de richtlijnen van het College voor de Rechten van de Mens voor de risicoselectie. Maar het is ook zo dat als je voor de volle 100 procent aan de privacywetgeving wilt voldoen, je misschien niet meer toekomt aan een vorm van toezicht die nog serieus is te nemen. Wij zijn echt zoekende. Privacy is een ongelooflijk groot goed. Maar als je wilt handhaven, dan kun je in strijd komen met de privacywetgeving. Dat probleem ziet de Autoriteit Persoonsgegevens ook.”

Er valt niet goed met de privacynormen te werken?

“We praten met de Autoriteit Persoonsgegevens om duidelijk te krijgen wat wel en niet mag. Hun advies nemen we heel serieus, want we hebben al een megaboete van ze gekregen. Zoiets wil je nooit meer meemaken. Je wilt nu heel goede waarborgen, en goede checks-and-balances.”

De Belastingdienst heeft zich jarenlang hard en gesloten opgesteld. Hoe verander je die cultuur?

“Daar werken we al twee jaar aan. In al onze plannen staat dat de dienstverlening naar burgers en bedrijven op orde moet zijn. We willen ook dat medewerkers het benoemen als ze zien dat in de uitvoering of door wetgeving mensen vermalen gaan worden, of dat er onrechtvaardigheden zijn. Het vraagt een heel andere mindset. We hebben een leerprogramma om bewuster te worden van vooroordelen. Maar zo’n leiderschaps- en cultuurverandering kost jaren en je moet er bovenop zitten.”

Hoe voorkom je dat er uitsluitend in systemen wordt gedacht, in plaats van aan de mensen zelf?

“We hebben de Ombudsman, een nieuwe inspectie en sociale raadslieden. Die houden ons scherp. En we krijgen een advocaat voor belastingplichtigen, naar Amerikaans model. Als iemand helemaal vastloopt bij de Belastingdienst, dan kan die advocaat helpen. Die krijgt ook doorzettingsmacht om iets af te dwingen.”

U wilt bij fraudecontrole geen gebruik meer maken van nationaliteit. Maar stel, er komt opnieuw een schandaal waarbij groepen Bulgaren in Bulgarije Nederlands geld uit de muur trekken. Is dat grond voor toezicht op nationaliteit?

“Nee, Bulgaar zijn is geen grond voor toezicht. De vraag is in dit geval waar je woont. Je kunt een beroep doen op voorzieningen van een land, maar als je er niet woont, dan handel je in strijd met de wet. Dat heeft niets te maken met of je Bulgaar, Roemeens, of Amerikaan bent.

“De digitalisering van de samenleving vormt wel een groot risico: algoritmes en het gebruik daarvan. Data-analyse is ook bij de Belastingdienst heel belangrijk. Cijfers analyseren is prima. Maar voorkomen moet worden dat je met data-analyse criteria gaat opstellen. Dan maak je dezelfde fout als bij het houtje-touwtjewerk van de totaal uit de hand gelopen fraudesignalering. Dan kom je in een type samenleving die je absoluut niet moet willen.”

U heeft lang gewerkt als regeringscommissaris op Sint Eustatius. Heeft die periode bijgedragen aan uw inzichten? Doordat u er met een ander perspectief naar kijkt?

“Ja, dat denk ik wel. Het heeft zeker bijgedragen. Elk eiland is anders, maar Sint Eustatius is een eiland met een enorme geschiedenis. Een heel beladen geschiedenis ook, als het om het slavernijverleden gaat. 80 procent van de bevolking is nakomeling van slaven. Als je wezenlijk geïnteresseerd bent in de cultuur, de eilanden, en er met de mensen over spreekt, dan heeft dat invloed op je.”

De Fraudesignaleringsvoorziening In februari 2019 brengen Trouw en RTL Nieuws naar buiten dat de Belastingdienst al jarenlang met een dubieuze fraudesignaleringsvoorziening (FSV) werkt waarin allerlei ‘vermoedens’ en ‘signalen’ van mogelijke fraude van burgers werden geregistreerd. Dit systeem was omstreden omdat de nationaliteit werd bijgehouden en de privacywet werd geschonden, terwijl officieel niemand van het bestaan ervan wist. Na de publicatie van het nieuws werd de FSV uit de lucht gehaald. Op deze zwarte lijst stonden uiteindelijk 270.000 mensen. De signalen werden gebruikt voor de selectie en profilering van groepen burgers voor extra controle en toezicht. Of de informatie wel klopte, werd nauwelijks gecontroleerd. De lijst werd ook nooit opgeschoond, maar wel breed gedeeld zowel binnen als buiten de Belastingdienst. Wie eenmaal in de FSV zat, had al snel een stigma. Mensen werden hierdoor soms jarenlang onderworpen aan belastingcontroles. Betrokkenen kregen nooit te horen dat ze op de lijst stonden. Van ruim 4400 gedupeerden werd bijvoorbeeld schuldhulpverlening geweigerd. De verzamelde informatie op de FSV-lijst was flagrant in strijd met de privacywetgeving. De Belastingdienst kreeg hiervoor een boete van de Autoriteit Persoonsgegevens van 3,7 miljoen euro. De lijst werd getypeerd als ‘vooringenomen’ en ‘etnisch profileren’, maar pas in mei dit jaar erkent de overheid dat hier sprake was van institutioneel racisme.

