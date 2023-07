Mark Rutte was niet langer de oplossing, maar het probleem

De koning is dood, leve… Ja wat nu? Met zijn plotse vertrek laat Mark Rutte politiek Den Haag in verwarring achter. En stort hij het land en zijn eigen partij in grote onzekerheid. De aankomende verkiezingscampagne wordt de meest onvoorspelbare in tijden.

Maandagochtend, tijdens de aftrap van het debat over de val van zijn vierde kabinet, overvalt Mark Rutte iedereen in Den Haag en tot ver daarbuiten: hij stelt zich niet opnieuw kandidaat als VVD-lijsttrekker. En, zo verklaart hij later, ook in een nieuw kabinet zal hij niet terugkeren.

Opnieuw, net als toen hij vorige week zelf aan de basis van de kabinetsval stond, laat Rutte iedereen perplex achter. Abrupt komt er een einde aan de politieke carrière van de langstzittende premier in de Nederlandse geschiedenis. Eén die getekend werd door talrijke crises, en door Ruttes vermogen voor elk probleem een oplossing te vinden, hoe groot ook.

Magie raakte uitgewerkt

Maar Ruttes magie raakte de afgelopen jaren uitgewerkt, zeker na de slepende kabinetsformatie van 2021. Sindsdien wordt Den Haag getekend door geruzie en chagrijn. En dat is niet los te zien van Rutte, wiens politieke leven tijdens het beruchte ‘1 april-debat’ aan een zijden draadje had gehangen. De premier redde ternauwernood zijn politieke leven, maar het vertrouwen in hemzelf en in zijn laatste kabinet kon hij nooit herstellen.

De premier was niet langer de oplossing, maar het probleem. Dat Rutte IV zich vastdraaide in allerlei netelige dossiers, van stikstof tot asiel, versterkte dit gevoel alleen maar. Steeds meer partijen, van PvdA en GroenLinks tot BBB, lieten al weten dat zij niet meer met hem willen samenwerken.

Na de eerste geschokte reacties, maakt zich tijdens het debat ook al snel een zekere opluchting meester van de Tweede Kamer. “Er ontstaat weer lucht”, constateert PvdA-leider Attje Kuiken. Haar collega Jesse Klaver (GroenLinks) noemt 2023 “een keerpunt in de politiek”.

De kabinetsval leidt niet alleen Ruttes einde in, maar die van een hele generatie politiek leiders bij de traditionele middenpartijen. Op maandagochtend kondigde CDA-leider Wopke Hoekstra al aan dat hij niet opnieuw op de lijst wil. Zijn partijgenoot, woonminister Hugo de Jonge, ging hem voor. Ook fractievoorzitter Pieter Heerma keert niet terug.

Grote twijfels

Bij de ChristenUnie gaf een andere architect van Rutte III en IV, Gert-Jan Segers, begin dit jaar het stokje al door aan Mirjam Bikker. Mogelijk vertrekt ook D66-leider Sigrid Kaag. Zij heeft eerder grote twijfels geuit of zij opnieuw de lijst wil aanvoeren. En een andere traditionele machtspartij, de PvdA, stort zich in een ongewis avontuur met GroenLinks. Die gezamenlijke lijst gaat ook op zoek naar een nieuwe leider.

Daarmee komt het speelveld bij de komende verkiezingen geheel open te liggen. De nieuwe lijsttrekker van de VVD, die de partij deze week wil aanwijzen, heeft enorme schoenen te vullen. Het einde van het tijdperk-Rutte werd in de partij altijd met vrees tegemoet gezien. De leider was zo dominant dat talent zich onder hem nauwelijks kon ontbolsteren. En de liberalen hoeven maar naar CDA en PvdA te kijken om te weten dat verkiezingen naar kunnen aflopen na het vertrek van een langzittende premier.

BBB-voorvrouw Caroline van der Plas ruikt haar kans, na haar overwinning bij de Provinciale Statenverkiezingen van dit jaar. Deelname van het populaire Kamerlid Pieter Omtzigt, bij BBB of met een eigen lijst, kan de campagne nóg onvoorspelbaarder maken.

Het meest waarschijnlijke scenario voor de verkiezingen van november is verdere versplintering. Politicologen zien het politieke landschap uiteenvallen in drie ongeveer even grote blokken: links, centrumrechts en populistisch rechts. Voor een stabiele regering is samenwerking tussen partijen uit twee van die blokken nodig. Dat vereist politiek leiders die bereid zijn over hun eigen partijbelang heen te kijken en met tegenstanders tot compromissen komen. Dat zal na maandag zonder de man moeten die dat laatste tot kunst verheven had.

