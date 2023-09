Mark Rutte verdedigt met verve zijn strengere fraudebeleid

‘Ondenkbaar’ roept Mark Rutte meermaals. “Als ik met de handen op mijn billen was gaan zitten, en niets deed met deze fraude-informatie, dan had ik mijn werk niet goed gedaan”, reageert Rutte donderdag vol overtuiging tegenover de parlementaire enquêtecommissie. Op de tweede dag van de verhoren naar dertig jaar fraudebeleid wordt hij ondervraagd over het strengere fraudebeleid dat in zijn periode is ingezet.

Rutte wil graag in discussie met de commissie over de Somalische vluchtelingen, die zowel in Nederland als in Engeland een uitkering bleken te ontvangen. Hij vertelt dat de Britse IND had gemeld dat het om zeker ‘6000’ Somaliërs betrof. De Nederlandse arbeidsinspectie deed ook onderzoek en bevestigde dat er sprake was van een ‘fraudepatroon’ . Rutte roept daarop in een brief gemeenten op Somaliërs specifiek op fraude te controleren, omdat er al ‘enkele tientallen’ gevallen bekend zijn. De rechter tikt Rutte hiervoor later op de vingers, omdat hij zonder goede onderbouwing selecteerde op ras, wat de Grondwet verbiedt.

Enquête-voorzitter Salima Belhaj wil weten om hoeveel mensen, en hoeveel uitkeringsgeld het uiteindelijk ging. Dat weet Rutte niet. Belhaj vraagt ook of hij niet beter gemeenten had kunnen vragen ‘alle naar Engeland’ verhuisde uitkeringsgerechtigden te controleren? Maar dat wijst Rutte resoluut van de hand. “Dan ga je een veel te groot sleepnet uitzetten.” Hij zegt heel benieuwd te zijn hoe volgens de enquêtecommissie wel risicoselectie kan plaatsvinden, zonder te discrimineren. Maar Belhaj kapt hem af: “We gaan niet in discussie”.

Rutte: er was geen discussie over de fraudeselectie-criteria

In zijn periode van staatssecretaris (2002-2004) werd gestart met het selecteren op risico-groepen om fraude van uitkeringen sneller op te sporen. Tot die tijd werd er vooral op ‘signalen’ van fraude gereageerd en wwrden steekproeven gehouden.

Die verandering kwam nadat allerlei onderzoeken bevestigden dat het uitkeringsstelsel in Nederland bijzonder fraudegevoelig was. Bijna een kwart van de uitkeringsgerechtigden kluste zwart bij en zowel de bijstand, als de WW en de WAO waren fraudegevoelig. Onder staatssecretaris Rutte werd daarom de zogeheten risico-gestuurde fraudeopsporing ingevoerd. Daarvoor werd een speciale fraudescorekaart gebruikt, die Utrecht al met succes gebruikte. Gemeenten konden zo met 14 indicaties risico’s van fraude opsporen.

Twee van die indicaties gingen over persoonskenmerken, zoals het geslacht en leeftijd. Rutte erkende niet de potentiële risico’s te hebben meegewogen van deze nieuwe methode van fraudeopsporing, zoals schending van de privacy of discriminatie-wetgeving. “Nee. Er was ook niet echt discussie over. Ik heb alleen vastgesteld dat dit beleid logisch was. En dat vind ik nog steeds, vol overtuiging”, aldus Rutte.

Als staatssecretaris nam hij ook niet het advies van de privacywaakhond over om landelijk te gaan controleren of gemeenten wel zorgvuldig met de privacygevoelige gegevens omgaan. De waakhond uitte zorgen hierover. Rutte: “Als je besluit de bijstand te decentraliseren, dan moet je het ook aan gemeenten overlaten.”

Esther Lammers

‘Ik heb mijn vrouw kapot zien gaan’ De fraudecommissie hoorde woensdag van slachtoffers van de toeslagenaffaire over de impact op hun leven. Het echtpaar Deceuninck heeft na negen jaar nog steeds de kinderen niet terug. Ook wordt hun een autoverzekering geweigerd omdat ze ergens nog steeds als fraudeur te boek staan. “Ik heb mijn vrouw kapot zien gaan voor mijn ogen”, vertelde Jurgen Deceuninck. “Alles wordt je afgepakt, tot je menselijkheid aan toe.” Volgens Gerda Deceuninck-Eijbrink “hadden ze nog beter mijn benen kunnen amputeren. Dan had ik nog een ‘normaal’ leven geleid.” Het echtpaar maakte de fout een halfuur te veel aan kinderopvang te declareren. De Belastingdienst strafte dat hard af, vorderde de volledige kinderopvangtoeslag terug met een boete. In 2021 ontvingen ze van premier Mark Rutte een excuusbrief, omdat ze onterecht als fraudeur waren bestempeld. “Maar sindsdien is er niets veranderd”, zei Deceuninck. De Belastingdienst toonde geen enkel begrip of compassie met hen en de communicatie was minimaal. Het was sowieso zeldzaam dat de fiscus van zich liet horen. “Het was eenzijdige communicatie”, aldus Deceuninck. “Als je het geluk had, kreeg je een keer in een half jaar of een jaar een brief terug.” Ook Dulce Gonçalves-Tavares, een alleenstaande Rotterdamse moeder met drie kinderen, werd van de ene op de andere dag als fraudeur bestempeld. Zij moest 125.000 euro terugbetalen, omdat het gastouderbureau buiten haar om had gesjoemeld met de uren. Na een lange strijd mocht ze eindelijk haar dossier inzien. “Toen ik mijn dossier van de Belastingdienst onder ogen kreeg, dacht ik: dit is niet menselijk.”

