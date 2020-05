Mark Rutte had met zijn moeder Mieke Rutte-Dilling (96) een sterke band

De moeder van Mark Rutte (96) is onlangs overleden in het Haagse verpleeghuis waar ze al jaren woonde. De Rijksvoorlichtingsdienst heeft niet bekendgemaakt waaraan, maar ze is niet aan het coronavirus gestorven.

De premier liet maandagmiddag dit bericht via de RVD bekend maken: “Op woensdag 13 mei overleed onze en mijn lieve moeder Mieke Rutte-Dilling op 96-jarige leeftijd. Naast het grote verdriet en alle dierbare herinneringen overheerst bij mijn familie en mij ook een gevoel van dankbaarheid dat wij haar zo lang bij ons mochten hebben. Wij hebben inmiddels in familiekring afscheid van haar genomen en hopen dit grote gemis de komende tijd in alle rust met elkaar te kunnen verwerken.”

Mieke Rutte-Dilling overleed al op woensdag 13 mei, een dag waarop de premier gewoon aan het werk was. Hij voerde een crisisberaad had en gaf ’s avonds een van zijn corona-persconferenties met minister Hugo de Jonge. De begrafenis vond afgelopen vrijdag plaats.

Wekelijks bezoek kon door de lockdown niet meer

Rutte is altijd terughoudend geweest over zijn privéleven. Desondanks maakte hij er geen geheim van dat hij als nakomertje in een familie van zeven een warme band met zijn moeder had. Hij ging wekelijks bij haar op bezoek, al kon dat door de sociale quarantaine sinds maart niet meer.

In het programma ‘Zomergasten’ in 2016 gaf Rutte een zeldzaam inkijkje in zijn jeugd en de Indische geschiedenis van de familie Rutte. De eerste vrouw van zijn vader overleed in een jappenkamp. Na de oorlog trouwde hij met haar jongste zus, Mieke, met wie hij nog vier kinderen kreeg. Het gezin woonde tot in de jaren vijftig in Indonesië, tot de regering van Soekarno daar Nederlandse bedrijven nationaliseerde. Zijn vader was directeur van een handelsonderneming, moeder Mieke was secretaresse.

Het gezin was hervormd en las Trouw, vader stemde naar verluidt ARP (een van de voorlopers van het CDA), moeder soms PvdA, soms VVD. Zijn moeder maakte op zaterdagavond altijd rijsttafel voor de hele familie. De kinderen die al uit huis waren kwamen dan eten. Rutte heeft nog altijd een voorliefde voor Indonesisch eten.

In het programma vertelde Rutte destijds ook over zijn broer Wim, die in de jaren tachtig aan aids is overleden. Rutte (49) verloor zijn vader toen hij 21 jaar was. Ook zijn oudste halfzus, met wie de premier 35 jaar scheelde, is al overleden.

Lees ook:

Rutte blikt terug op 9 jaar premierschap: ‘Laat anderen maar over mij oordelen’

De jaren tien waren de jaren van Mark Rutte. Zijn pragmatische stijl van politiek bedrijven is vaak verguisd als handigheidje.