Mark Rutte gaat door als VVD-lijsttrekker en premier

De aankondiging van Rutte komt niet als een grote verrassing: zijn populariteit zit in de lift, gezien de manier waarop Rutte Nederland door de coronacrisis loodst. En dat ligt niet alleen aan het verschijnsel rally behind the flag, zo bleek uit een peiling in opdracht van Trouw naar aanleiding van zijn tienjarige jubileum als premier. De crisis heeft van Rutte een echte staatsman gemaakt.

Met als resultaat dat de VVD op flinke voorsprong staat in de peilingen. En zeker na het terugstappen van Klaas Dijkhoff, die door velen werd gezien als de ‘kroonprins’ van de liberalen - zonder dat overigens ooit over zichzelf te hebben gezegd - was het niet duidelijk wie de VVD anders zou moeten gaan leiden. Volgens RTL drongen VVD-prominenten er voor de zomer al op aan dat Rutte doorgaat.

Een terugblik op tien jaar premierschap, waarin hij samenwerken tot politieke norm verhief, in een wereld waar de confrontatiepolitiek in opmars is. Maar waar hij terugdeinsde voor moreel leiderschap.