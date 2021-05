Mariëtte Hamer (PvdA) moet de formatie vlot trekken

Het is de bedoeling dat de Tweede Kamer de PvdA-prominent woensdag in een debat aanwijst als nieuwe informateur. Haar wacht de ingewikkelde taak om de kabinetsformatie, waar twee maanden na de verkiezingen nog nauwelijks beweging in zit, vlot te trekken.

Hamer heeft als PvdA’er een lange staat van dienst. Ze was zestien jaar lang een gezaghebbend Tweede Kamerlid voor die partij (tussen 1998 en 2014), waarvan twee jaar als fractievoorzitter. Sindsdien is ze voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (Ser), het overlegorgaan van de overheid, werkgevers en werknemers. In die rol is ze ook een van de belangrijkste adviseurs van het kabinet. Ze is dus wel gewend aan ingewikkelde overleggen die uiteindelijk moeten eindigen in compromissen.

Herstelplan

De aanstelling van Hamer sluit om nog een andere reden aan bij de wensen van Tjeenk Willink. Hij vindt dat de eerste prioriteit nu een herstelplan voor de coronacrisis moet zijn. Burgers zijn veel meer bezig met de schadelijke gevolgen van de pandemie dan met de strubbelingen rond de formatie. Hamer heeft een sterk sociaal-economisch profiel en zou dus in staat moeten zijn om zo’n herstelplan mogelijk te maken.

Ook de partijkleur van Hamer is interessant. De eerste mislukte formatie-avonturen stonden onder leiding van twee VVD’ers (Annemarie Jorritsma, Tamara van Ark) en twee D66’ers (Kajsa Ollongren en Wouter Koolmees). De twee liberale partijen, winnaars van de verkiezingen, vonden dat zij het recht hadden om informateurs uit eigen geledingen aan te stellen. De komst van Hamer kan worden gezien als een correctie hierop.

Weer een sociaal-democraat

Zo is de PvdA nadrukkelijk aanwezig tijdens deze formatie. Tjeenk Willink is eveneens sociaal-democraat. Vooralsnog maakt partijleider Lilianne Ploumen geen aanstalten om in een nieuwe coalitie met Mark Rutte te stappen. Voor de VVD lijkt dit wel essentieel om tot een meerderheidskabinet te komen.

Het kan nog lang duren voordat duidelijk wordt of Rutte daarin slaagt. Eerst zal Hamer naar verwachting volgende week de eerste gesprekken voeren met de zeventien fractievoorzitters, met als inzet het oplossen van de vertrouwenscrisis. Dat is geen sinecure.

