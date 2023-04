Mariëtte Hamer over Wiersma: ‘Als iemand zegt te willen verbeteren, moet daar ruimte voor zijn’

Dennis Wiersma, minister van basis- en voortgezet onderwijs, heeft zich geruime tijd ‘te fel en soms ook te scherp’ gedragen richting zijn ambtenaren. Dat erkende de bewindsman vrijdag, na berichtgeving in De Telegraaf over grensoverschrijdend gedrag op het departement van onderwijs.

Volgens de krant kon Wiersma ‘door het lint gaan’ tegenover medewerkers, schreeuwen en met deuren slaan. “Hij heeft onderkend dat dit niet goed was”, aldus een woordvoerder van de minister. Hoewel geen formele klachten zijn ingediend, is Wiersma na ‘signalen dat er druk werd ervaren’ in gesprek gegaan met ambtenaren. “Deze gesprekken blijven we voeren. Inmiddels zijn we beter op elkaar ingespeeld.”

‘Dit is not done’

Volgens Mariëtte Hamer, regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag, toont de berichtgeving dat zulke problemen ‘overal spelen, ook in de Tweede Kamer, en dus ook op het ministerie van onderwijs’. Ze noemt het ‘in dit geval extra pijnlijk omdat het om een ministerie gaat met een voorbeeldfunctie’ rond dit thema. “Het is duidelijk dat dit not done is. Geen wet, beleidsstuk of tv-programma wordt beter van zulk gedrag.”

Mensen aan de ‘top’ moeten beseffen, zegt Hamer, dat ‘macht en machtsongelijkheid’ vaak onderliggende mechanismen zijn bij seksueel en niet-seksueel grensoverschrijdend gedrag. “Het is heel belangrijk dat een organisatie zich daarvan bewust is, dat ruimte wordt gemaakt voor tegenmacht. En dat personen met een machtspositie – een minister, een presentator, een chirurg – beseffen wat het effect van hun gedrag is.”

Het ministerie van onderwijs erkent dat Wiersma ‘vanuit ambitie en gedrevenheid scherp en soms te fel’ was tegen zijn ambtenaren. Wat vindt u van die verklaring?

“Wiersma is in ieder geval open: hij ontkent het gedrag niet en zegt dat hij ermee aan de slag is gegaan. Dat is goed, alleen zo kan verandering worden ingezet. Het is nu wel belangrijk te checken of hij zichzelf écht heeft verbeterd, of het inderdaad veiliger is geworden. Want volgens het ministerie gaat het inmiddels beter, maar daar moet je wel op blijven letten.”

Kan minister Wiersma aanblijven?

“Hij is door de politiek aangesteld, dus de politiek gaat erover of hij kan aanblijven. Dat debat hoort thuis in de Tweede Kamer.”

Wat was uw antwoord geweest als het om een CEO ging?

“Dan had ik gezegd dat de raad van toezicht daarover een oordeel moet vellen – eigenlijk is de Tweede Kamer een beetje de toezichthouder van het kabinet. Het is niet mijn rol om zomaar van de zijlijn te roepen: hij moet aanblijven, hij moet weg … Dat heb ik bij eerdere individuele gevallen ook nooit gedaan.”

Ik bedoelde meer een moreel oordeel.

“We moeten wel leren: als iemand grensoverschrijdend gedrag vertoont, dat erkent en ook écht verbetert, dan moet daar ruimte voor zijn. Het maakt natuurlijk wel uit waarover het gaat: we hebben het in dit geval, voor zover ik weet, niet over aanranding, verkrachting of een ander strafbaar feit. Hoe ernstig het hier precies was, weet ik eerlijk gezegd niet – ik begrijp dat er geen onderzoek heeft plaatsgevonden, omdat er geen formele klachten zijn ingediend. De minister heeft zelf erkend dat zijn gedrag over de grens was, nu moet worden uitgezocht of dat daadwerkelijk is opgehouden en de organisatie zich weer veilig voelt. Want daar gaat het om.”

