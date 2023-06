Mag een PvdD-Kamerlid meedoen aan snelwegblokkades van Extinction Rebellion?

Nee, zegt Esther Ouwehand: als Extinction Rebellion snelwegen blokkeert of het terrein van Tata Steel binnendringt, zul je haar niet tussen de demonstranten zien. “Als volksvertegenwoordiger word je aan een hogere standaard gehouden”, aldus de leider van de Partij voor de Dieren (PvdD). “In die positie kun je daar zelf niet aan meedoen.”

Maar tegelijkertijd, benadrukte Ouwehand zaterdag op het PvdD-partijcongres, staat ze vierkant achter de doelen van de actieclub – stoppen met fossiele subsidies. En het overtreden van wetten bij demonstraties? “Vreedzame burgerlijke ongehoorzaamheid is een essentieel onderdeel van een open democratie”, meent ze. Tegen Extinction Rebellion en ‘iedereen die vecht tegen de klimaatcrisis’ zegt Ouwehand: “Jullie strijd is onze strijd.”

Bestuur geeft groen licht

Het toont de balanceeract van de Partij voor de Dieren. Aan de ene kant schaart de ‘actiepartij’ zich duidelijk achter ‘rebellerende’ demonstranten en protestclubs als Extinction Rebellion (ER). Maar als daarbij wetten worden overtreden, ervaren bestuurders en politici toch ongemak.

Op het ledencongres in Ede probeerde het partijbestuur zaterdag een compromis te vinden. “Als partij houden we ons aan de wet”, aldus algemeen bestuurslid Marnix van der Werf. “We blokkeren als partij dus geen wegen en bezetten geen stallen. We willen niet dat volksvertegenwoordigers dat doen.”

Maar ‘normale’ leden van de Partij voor de Dieren mogen dat wél, zegt Van der Werf. Dat is een verruiming van eerder beleid: tot nu toe raadde de partijtop alle leden af om mee te doen aan demonstraties van ER. Maar ‘als de doelstellingen van aangekondigde demonstraties met die van de partij overeenkomen’ krijgen PvdD’ers voortaan groen licht van het bestuur.

Fundamenteel grondrecht

De beleidswijziging riep bij veel leden vragen en ongemak op. Moet een partij zich wel uitspreken over zo’n fundamenteel grondrecht? vroeg iemand. En wanneer mag je zichtbaar PvdD-logo’s tonen bij demonstraties, bijvoorbeeld op jassen? Het partijbestuur hoopt dat leden die afweging vooral zélf maken. “Maar ik denk niet dat iemand ervan wakker ligt als je een jasje aantrekt”, aldus bestuurder Van der Werf.

Ook Eerste Kamerlid Ingrid Visseren sprak op het partijcongres haar zorgen uit. “Onze partij is onderdeel van een beweging die hard nodig is om systeemverandering te bewerkstelligen”, aldus Visseren. Ze vreest dat het partijbestuur die activistische kern ‘afstoot’ door allerlei voorwaarden te stellen voor deelname aan protesten. “Terwijl we bewegingen juist zo hard nodig hebben in de partij.”

