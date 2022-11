Maarten van Ooijen en Franc Weerwind: ‘We maken ons over de jeugdzorg zeer grote zorgen’

Voorrang bij zorg voor de meest kwetsbare kinderen plaatst anderen op een wachtlijst, maar de crisis in de jeugdzorg noopt hiertoe, zeggen bewindslieden Weerwind en Van Ooijen.

Er zit niets anders op: om de kwetsbaarste gezinnen de noodzakelijke hulp te kunnen bieden moeten er keuzes gemaakt worden. Minister Franc Weerwind voor rechtsbescherming (D66) en staatssecretaris Maarten van Ooijen (CU, jeugdzorg) willen kinderen die uit huis geplaatst zijn of onder toezicht zijn gesteld voorrang geven bij noodzakelijke zorg.

Ook andere kinderen kunnen voorrang krijgen maar alleen als hun hulpvraag nóg urgenter is dan die van de kinderen die onder verantwoordelijkheid van de overheid vallen. Van Ooijen: “We moeten kiezen in schaarste.”

Het wordt voor zorgverleners zo makkelijker om te kiezen wie ze op hun wachtlijst met prioriteit zorg aanbieden en wie niet, zeggen Van Ooijen en Weerwind in een gesprek met Trouw. Voor de minister voor rechtsbescherming staat voorop dat hij kan voldoen aan zijn taak om de rechten te waarborgen van kinderen die onder toezicht van de overheid staan na ingreep van de kinderrechter. Rechters maken zich er al lange tijd zorgen over dat kinderen die zij onder toezicht stellen of uit huis plaatsen maandenlang geen hulp krijgen voor psychische problemen, gedrag of verslaving. De situatie van het kind wordt zo uitzichtloos en door toedoen van de overheid steeds traumatiserender. De rechtsstatelijkheid is in het geding.

Zowel rechters als de jeugdbescherming zien personeelsgebrek als de grootste misstand in de sector. Waarom kiest u er nu niet voor om in te zetten op meer personeel?

Weerwind: “Dat doen wij wel. Wij willen de hulpverleners stutten die met tomeloze inzet om de kinderen heen staan. We hebben al 10 miljoen euro vrijgemaakt om in 2023 te starten met een traject voor zij-instromers om de administratieve druk te verlichten. Wij hebben natuurlijk ook te maken met een moeilijke arbeidsmarktsituatie. Hoe gaan we het werk beter invullen? Ook de gemeenten maken 10 miljoen vrij om dit te verbeteren. Maar ik wil hier eveneens verder over praten met vakbond FNV.”

Van Ooijen: “Wij denken dat we frustratie van de professionals over wachtlijsten kunnen voorkomen door aan de zorginstellingen richting te geven hoe zij met hun wachtlijsten kunnen omgaan. Het werk wordt hier niet onaantrekkelijker door: integendeel. We zijn ook met andere ingrepen bezig om professionals meer vertrouwen te geven. Bijvoorbeeld door te kijken of we de bekostiging zo kunnen inrichten dat de zorgverleners en instellingen niet langer per persoon bekostigd worden maar voor wat er nodig is in een gezin.”

De Kamer heeft u om een acute ingreep gevraagd in de noodsituatie in de jeugdbescherming. Wat gaan de kinderen van de door u voorgestelde voorrangsregel merken?

Van Ooijen: “In ieder geval verwacht ik dat we nu de kwetsbaarste kinderen bereiken. We nemen noodzakelijke maatregelen die passen bij een crisissituatie. Het is de bedoeling dat we de voorrangsregel uiteindelijk tijdelijk nodig hebben, maar daar zal wel een paar jaar overheen gaan. Sommige gezinnen zullen langer moeten wachten, daar hebben we een flinke discussie over gevoerd. Het zou onwenselijk zijn als er nu jeugdbeschermingsmaatregelen gevraagd worden om maar zorg te kunnen krijgen. Daarom is de voorwaarde dat de voorrang alleen geldt mits de hulpvraag van andere kinderen niet urgenter is. Daarnaast moeten we kijken hoe we de tijd op de wachtlijst gaan overbruggen. Dat kan door contact te houden met de gezinnen en te kijken welke zorg we wel kunnen bieden.”

Maar er zullen ook veel kinderen zonder maatregel zijn bij wie het uit gebrek aan zorg van kwaad tot erger gaat. Kunt u dat voorkomen?

Weerwind: “Er zullen altijd zware gevallen zijn. We zijn aan de voorkant bezig om betere hulp te verlenen. In honderd gemeenten zijn proeftuinen gestart om al in een vroeg stadium gezinnen bij te staan. Onze inzet zal veel meer gezinsgericht zijn dan dat we alleen op het kind focussen, omdat we ervan overtuigd zijn dat de problemen van het kind samenhangen met die van de ouders. We zetten in die zin een wissel om. Gemeenten en regio’s kunnen veel van elkaar leren. Voor vechtscheidingen is inmiddels een steeds betere aanpak ontwikkeld met onder andere mediation. Bijvoorbeeld in Brabant en Den Haag, waar de afgelopen jaren heel veel problemen waren, zijn de wachtlijsten fors afgenomen door oplossingen waar de andere gemeenten die nu met dezelfde problemen geconfronteerd worden veel aan kunnen hebben.”

Zoveel vertrouwen is er niet meer in de aanpak van jeugdzorg door gemeenten. Is het voor u als bewindspersonen niet lastig om daar steeds voor verantwoordelijk gehouden te worden?

Weerwind: “Dat zou het zijn als we niet goed zouden samenwerken. Maar dat doen we wel. Wij zijn uiteindelijk stelselverantwoordelijk. Maar wij zien dat gemeenten weten wat er moet gebeuren. Het zijn ‘hun’ kinderen om wie het gaat en die verantwoordelijkheid voelen zij. We spreken elkaar als bewindslieden hier iedere week over, en dat zal in de toekomst nog meer worden. Wij voelen allemaal de urgentie.”

Van Ooijen: “De Tweede Kamer is kritisch op de jeugdzorg, maar ook als ze dat niet was geweest hadden wij de urgentie gevoeld. Toen we aantraden wisten we al dat er veel moest verbeteren, en dat besef is alleen maar groter geworden. We maken ons zeer grote zorgen, los van de politieke context. De jeugdzorg moet veel beter gaan functioneren.”

