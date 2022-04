Loonkloof onderwijs gedicht met ‘historisch akkoord’

De loonkloof tussen leerkrachten op basisscholen en in het voortgezet onderwijs wordt gedicht. Wie lesgeeft in het primair onderwijs kan de komende jaren rekenen op een salarisverhoging van gemiddeld 10 procent. Dat betekent bij een voltijdbaan ongeveer 5300 euro per jaar erbij.

Het gelijktrekken van de salarissen is onderdeel van het akkoord dat minister Dennis Wiersma (onderwijs) vrijdag heeft gesloten met de bonden en de PO-raad. Er is een investering van 1,5 miljard euro mee gemoeid. Het grootste deel (919 miljoen) wordt besteed aan de loonsverhogingen. Wat het akkoord exact voor de individuele docent betekent, is niet eenvoudig te zeggen. Het hangt af van de salarisschaal en de functie. De Algemene Onderwijsbond (AOb) zegt volgende week met een ‘instrument’ te komen waarmee medewerkers hun nieuwe salaris kunnen achterhalen.

Wens die al veel langer leeft

Het dichten van de loonkloof is al veel langer een wens van politiek Den Haag en van het primair onderwijsveld. VVD, D66, CDA en ChristenUnie hebben dit voornemen ook vastgelegd in hun coalitieakkoord. Basisscholen kampen met hardnekkige personeelstekorten, vooral omdat leerkrachten vinden dat ze weinig waardering krijgen voor hun werk. Ze hebben herhaaldelijk gedemonstreerd voor meer geld en minder werkdruk.

Het geld wordt nu dus geregeld, belooft de minister. Het onderwijsondersteunend personeel op basisscholen kan rekenen op een loonsverhoging van gemiddeld ongeveer 5 procent. Schoolleiders krijgen minimaal 5 en gemiddeld 11 procent meer salaris. “We gunnen iedereen een goede leraar, die leerlingen enthousiast maakt om een boek te lezen, rekenen steeds weer begrijpelijk uitlegt en klas na klas leert hoe je respectvol met elkaar omgaat”, zegt Wiersma.

Verlichting werkdruk

Het akkoord regelt ook dat er 300 miljoen euro wordt uitgetrokken om de werkdruk in het voortgezet onderwijs te verminderen. Hoe dat geld exact wordt besteed, bepalen de vakbonden en de VO-raad. Een mogelijkheid is om meer ondersteunend personeel aan te trekken. Daarnaast komt er geld beschikbaar voor ontwikkeling van personeel. En leerkrachten die lesgeven op scholen met veel kwetsbare leerlingen krijgen een toelage bovenop het salaris.

Thijs Roovers van de AOb noemt het akkoord ‘historisch’. “Hier hebben de collega’s jarenlang actie voor gevoerd, en persoonlijk is dit een kroon op mijn werk. Natuurlijk moet er nog veel gebeuren. Zoals kleinere klassen en minder werkdruk. Maar de kop is er af.”

