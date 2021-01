Lodewijk Asscher wil aanblijven als PvdA-leider. ‘Ik wil het vertrouwen herstellen’

Lodewijk Asscher wil aanblijven als PvdA-partijleider en lijsttrekker. De voormalig minister van sociale zaken kreeg veel kritiek vanwege zijn rol in de toeslagenaffaire. Maar hij voelt zich gesteund door de meerderheid van zijn partij.

In een uitgebreid interview dat zo dadelijk op de website van Trouw verschijnt, licht hij zijn besluit toe. “Ik ben, denk ik, bij uitstek degene die dit kan fixen. Ik wil het vertrouwen in de overheid herstellen door de verzorgingsstaat te repareren.” Hij denkt dat zijn ervaring als minister en als Kamerlid in de oppositie hem bij uitstek geschikt maken om die ‘radicale verandering’ te realiseren.

Behoefte aan reparatie

Onderdeel van de PvdA-plannen voor de verkiezingen is het drastisch hervormen van de sociale zekerheid en het belastingstelsel. Het minimumloon en de bijstand moeten omhoog. Kinderopvang wordt voor iedereen gratis, en de zorgtoeslag verdwijnt. In ruil daarvoor worden zorgpremies en het eigen risico in de zorg gehalveerd. En in plaats van huurtoeslag keert de aloude huursubsidie terug. Dit alles wordt gefinancierd door zwaardere lasten voor het bedrijfsleven, zodat de staatsschuld niet toeneemt. Volgens doorrekeningen van het Centraal Planbureau (CPB) zijn de plannen haalbaar. Asscher: “Wij maken keuzes. Er is enorme behoefte aan reparatie van de sociale zekerheid. Maar het kan niet allemaal. Daarom kiezen wij dus niet voor lastenverlaging van het bedrijfsleven.”

Om te voorkomen dat mensen opnieuw slachtoffer worden van een nietsontziende overheid, moeten bij de invoering van wetten instanties als de Nationale Ombudsman, de cliëntenraden van overheidsinstellingen, ambtenaren en mensen die afhankelijk zijn van de overheid kunnen meepraten, zegt Asscher. En ambtenaren moeten ook weer individuele uitzonderingen mogen maken. Die bevoegdheid moet terug in de wetten. Bovendien wil de PvdA nieuwe wetten laten toetsen op de grondwet. “In de meeste landen is dat ook zo. Bij ons niet. Dat is een ultieme check op overheidshandelen.”

Asscher bood eerder via sociale media zijn excuses aan voor zijn rol in de toeslagenaffaire. Het kabinet bereidt intussen een reactie voor op het rapport van de commissie-Van Dam. Vrijdag praat de ministerraad weer over de toeslagenaffaire. Verschillende oppositiepartijen dringen aan op aftreden van het voltallige kabinet.

Asscher laat in het midden of hij een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunt. Hij wacht eerst de kabinetsreactie af. Hij zegt zich daarbij niet bezwaard te voelen door zijn rol als minister in het vorige kabinet.

Lees ook:

Lodewijk Asscher maakt excuses voor rol in toeslagenaffaire

PvdA-voorman Lodewijk Asscher heeft zijn excuses aangeboden voor zijn rol in de affaire met de kinderopvangtoeslag. Asscher was minister van sociale zaken tussen 2012 en 2017, toen veel ouders onterecht als fraudeur werden aangemerkt.