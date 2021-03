Linkse voorkeursstemmen helpen weer twee extra vrouwen de Kamer in

De nieuwe Tweede Kamer gaat twee extra vrouwen tellen dankzij voorkeursacties van kiezers. Net als bij de verkiezingen van 2017 hebben vrouwen die lager op de lijst stonden extra stemmen gekregen. Bij de partij Volt komt daardoor Marieke Koekkoek alsnog in de Tweede Kamer. Bij GroenLinks hebben kiezers twee vrouwen aan een zetel geholpen, Kauthar Bouchallikht en Lisa Westerveld. Dat ging echter ten koste van een andere vrouw, Suzanne Kröger.

Door de voorkeurstemmen komen er 59 vrouwen in de Tweede Kamer naast 91 mannen. Het aandeel vrouwen stijgt van 31 procent voor de verkiezingen naar 39 procent nu, aldus de organisatie Stem op een vrouw. De stichting voerde net als bij de vorige verkiezingen campagne met een speciale stemhulp, die kiezers adviseerde welke vrouwen nog een zetje konden gebruiken. Ook de vorige keer kwam het tot drie extra zetels voor vrouwen.

Organisator Devika Partiman ziet een nieuwe traditie. “Al jaren zien we dat meer en meer kiezers met hun stem zeggen: wij willen nu meer vrouwen in de politiek. Stemden vroeger nog veel mensen op de eerste vrouw op de lijst, nu helpen ze een lager geplaatste vrouw.”

Op rechts schiet het niet op

Voorkeursstemmen zijn vooral een fenomeen bij linkse kiezers, en dan met name onder de aanhang van GroenLinks. Daar stemde de helft van de kiezers op een vrouw. Heel anders is het beeld bij de VVD. Daar gaf minder dan tien procent een voorkeurstem aan een vrouw.

“Bij rechtse partijen schiet het niet op”, aldus Partiman. Dat de Tweede Kamer geen gelijke vertegenwoordiging heeft, is volgens haar met name te wijten aan het gebrek aan vertegenwoordiging van vrouwen op rechts. Ze staan minder op de kieslijsten en krijgen minder hulp van kiezers. Bij linkse en middenpartijen is het aandeel vrouwen in de Tweede Kamer inmiddels 48 procent. Bij rechtse en conservatieve partijen is het 33 procent.

