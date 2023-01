Linkse partijen nog niet akkoord met schrappen saldering zonnepanelen

PvdA en GroenLinks steunen nog niet het schrappen van de salderingsregeling voor zonnepanelen. Eerst willen zij zeker weten dat er meer zonnepanelen op huurwoningen komen. Met dat standpunt krijgen de linkse partijen vanuit de coalitie het verwijt dat zij ‘spelletjes’ spelen en ‘scorebordpolitiek’ bedrijven.

Minister Rob Jetten (klimaat en energie) probeerde tijdens het debat van donderdag PvdA en GroenLinks zoveel mogelijk tegemoet te komen. Hij gaat de komende tijd in gesprek met woningcorporaties om hen te vragen hoe zij zoveel mogelijk zonnepanelen op hun daken kunnen leggen. Op dit moment heeft één op de zes huurwoningen zonnepanelen, voor particuliere woningen is dat één op de drie.

Onvoldoende vertrouwen

GroenLinks en PvdA hebben er onvoldoende vertrouwen in dat het Jetten zal lukken om goede afspraken hierover te maken. Zij wilden tijdens het debat een ‘doel’ van de minister horen: hoeveel woningen hij verwacht dat er de komende tijd worden uitgerust met zonnecellen.

Jetten wilde zich hier vooraf niet op laten vastleggen. Omdat het doel van de gesprekken is om huizen te verduurzamen en energiearmoede te voorkomen, kan hij zich voorstellen dat hij en de corporaties ook tot andere maatregelen komen. “Vaak zijn isoleren en besparen de beste oplossingen.”

Jetten toonde zich, net als veel Kamerfracties, verbaasd en – voor zijn doen – geïrriteerd over de linkse eisen. Volgens hem stelden Kamerfracties tijdens eerdere debatten over het verduurzamen van woningen geen eisen aan het aantal zonnepanelen op woningen. Ook wees hij erop dat de linkse partijen in hun verkiezingsprogramma nog hadden gepleit voor het afschaffen van de salderingsregeling.

Dat verwijt klonk ook vanuit de coalitie. CDA-Kamerlid Henri Bontenbal sprak van een ‘trucje’ van PvdA en GroenLinks. “Zij wilden dit gewoon, laat ze dat de kiezers eerlijk vertellen. Maar zij durven dat niet omdat de Provinciale Statenverkiezingen eraan komen.”

VVD-Kamerlid Silvio Erkens kwam met vergelijkbare verwijten. Hij vroeg zich af wat de linkse partijen zélf precies willen. “De regering moet van u met een plan komen. Maar u bent medewetgever en u had hier zelf met een plan kunnen staan.”

Nadelig voor huishoudens met lage inkomens

De coalitiepartijen waren ook verbaasd over de opstelling van PvdA en GroenLinks, omdat het schrappen van de salderingsregeling juist nadelig kan zijn voor de huishoudens met lage inkomens waar de linkse partijen voor zeggen op te komen. De salderingsregeling houdt in dat huishoudens met zonnepanelen de opbrengsten van de stroom die zij terugleveren aan het net mogen afstrepen tegen de kosten van stroom die zij op andere momenten aftappen. Dit wordt grotendeels gefinancierd door mensen zonder zonnepanelen, een groep die steeds verder in omvang afneemt.

Over het algemeen profiteren welgestelde woningbezitters dus meer van de salderingsregeling dan mensen met lage inkomens in huurwoningen. “De VVD-kiezer, die het meest profiteert van de regeling, bedankt mevrouw Kröger”, sneerde ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis naar zijn GroenLinks-collega Suzanne Kröger.

Maar volgens Kröger zijn zonnepanelen een goede manier voor mensen om níet in energie-armoede terecht te komen. Dan wekken zij immers zelf duurzame energie op en hebben zij lagere energiekosten.

De steun van de linkse partijen is nodig om het wetsvoorstel door de Eerste Kamer te krijgen. Vorige week leek het er even op dat de PVV het schrappen van de regeling zou steunen. Volgens Kamerlid Alexander Kops bevoordeelde die de bezitters van panelen ten opzichte van mensen met lage inkomens. Maar na het debat tweette PVV-leider Wilders dat zijn partij tégen de wet van D66-minister Jetten zou stemmen. De Kamer kreeg geen kans om Kops te vragen naar de draai. Toen de PVV’er opnieuw het woord zou krijgen, had hij het debat al verlaten.

