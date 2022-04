Lilianne Ploumen stopt als leider en Kamerlid van de PvdA

‘Het leiderschap van de partij past niet goed bij mij en daarmee ben ik niet de ideale leider van onze partij,’ laat ze weten.

Ze schrijft dat het als partijleider ‘belangrijk is om leidend en opinievormend te zijn op alle onderwerpen. ‘Om niet alleen een leider te zijn die Den Haag kan openbreken voor wat er leeft in ons land en in de wereld, maar ook een die bedreven is in het debat in de plenaire zaal van de Tweede Kamer. Ik vind dat ik dat niet goed genoeg kan waarmaken, en daarom treed ik terug’.

Ploumen stapt ook op als Tweede Kamerlid omdat ze de fractie en haar opvolger naar eigen zeggen niet in de weg wil lopen. “Ik word niet het orakel uit Slotervaart maar blijf wat ik al die jaren was, een betrokken partijlid”.

PvdA verrast

Het PvdA-bestuur en partijvoorzitter Esther-Mirjam Sent zijn verrast door het besluit van Ploumen. In een verklaring meldt Sent dat ze bedroefd zijn hierom, maar haar keuze respecteren. “We zijn haar ontzettend dankbaar voor alle jaren waarin zij zich heeft ingezet voor onze partij.”

Sent prijst Ploumen om haar strijd voor de meest kwetsbaren in de samenleving, als partijvoorzitter, minister en Tweede Kamerlid. Ook benadrukt ze dat Ploumen opstond als lijsttrekker “toen onze partij het moeilijk had”. Ploumen trad in januari vorig jaar aan, krap twee maanden voor de Tweede Kamerverkiezingen, omdat Lodewijk Asscher onverwacht opstapte naar aanleiding van de toeslagenaffaire.

“Met tomeloze energie voerde zij campagne voor een eerlijker en socialer Nederland. Ze gaf elan aan de linkse samenwerking met het sluiten van het progressieve oppositieakkoord en liet in een tijd van politieke verdeeldheid en versplintering zien dat je samen meer bereikt dan alleen”, aldus Sent.

Nieuwe voorzitter

De fractie zal volgens haar op korte termijn een nieuwe voorzitter kiezen, die in juni als fungerend politiek leider wordt voorgedragen op het congres. De PvdA-leden mogen later een lijsttrekker kiezen, die dan politiek leider wordt.

Ik heb besloten per direct terug te treden als politiek leider en Kamerlid van de Partij van de Arbeid.



Lees hier mijn verklaring: https://t.co/oKDGFfB78L — Lilianne Ploumen (@PloumenLilianne) 12 april 2022

Ploumen was pas sinds vorig jaar januari partijleider, toen ze het fractievoorzitterschap overnam van Lodewijk Asscher, die zijn functie neerlegde wegens zijn rol als minister in de toeslagenaffaire. Daarna werd ze voorgedragen als lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen in april vorig jaar. Onder Ploumen leek de partij zich iets te herstellen van de zware electorale klappen die ze de afgelopen jaren te verduren hadden gekregen, toch bleef de partij onder haar steken op 9 zetels, hetzelfde aantal als ze in 2017 hadden behaald.

Onder Rutte-II was Ploumen minister voor buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking, vanaf 2017 zat ze in de Kamer. Ook was ze tussen 2007 en 2011 voorzitter van de PvdA.

