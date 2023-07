Lilian Marijnissen (SP) noemt Timmermans ‘oude politiek’

Volgens Marijnissen zat Timmermans als minister van buitenlandse zaken al eerder in het kabinet met de VVD, en dat kabinet sloot de sociale werkplaatsen, voerde het leenstelsel voor de studiefinanciering in en besloot tot een hogere eigen bijdrage in de verpleeghuizen. “Hij vertegenwoordigt de oude politiek, niet de nieuwe waar Nederland op zit te wachten”, aldus de SP-leider.

Marijnissen werd gisteren door de partijraad met 94 procent van de stemmen opnieuw gekozen tot lijsttrekker van de Socialistische Partij. Ze wil dat haar partij ditmaal na de verkiezingen zélf in de regering komt. “Het is nu onze tijd”, stelde ze. Marijnissen is het helemaal ‘zat’ in de oppositie te zitten en de waakhond van de regering te zijn. Ook al gaat dat de partij heel goed af, grapte ze. De SP-leider wil vooral af van de ‘verstikkende’ ideeënloze VVD-politiek. Toch zal de Socialische Partij dan wel in november bij de verkiezingen een stuk groter moeten worden. “Laten we zó groot worden, dat ze niet meer om ons heen kunnen”, riep Marijnissen haar achterban op.

Partijen kunnen van gezichten wisselen, maar de ideeën blijven hetzelfde

De SP hoopt dat de komende verkiezingscampagne eindelijk weer eens inhoudelijk zal zijn en gaat over hoe partijen de problemen in het land willen oplossen. De lijsttrekker toonde zich overigens niet erg optimistisch dat dit ook gaat gebeuren. Er komen weliswaar nieuwe partijleiders bij VVD, D66, CDA en Pvda-GroenLinks. Marijnissen: “Maar laat je niks wijs maken: Partijen kunnen van gezicht wisselen, maar als de ideeën hetzelfde blijven dan worden de problemen in ons land niet opgelost. Het maakt me niet uit of iemand man is of vrouw, oud of jong, of dat geklets over vrouwelijk leiderschap of nieuw leiderschap. Dat is inhoudsloze campagnetaal. Laten we spreken over de ideeën.”

De partijraad heeft voor het opstellen van het nieuwe verkiezingsprogramma de oud-Kamerleden Renske Leijten en Ronald van Raak aangesteld. De ambitie van Marijnissen om de SP groot te maken, had ze bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen in 2021 ook. Toen zakte de SP terug van 14 naar 9 zetels. Ook de laatste gemeenteraadsverkiezingen verliepen niet echt goed. Sinds 2015 heeft de partij geen enkele overwinning meer gehaald ten opzichte van de verkiezingen ervoor.

Limburg gaat een eigen provinciaal energiebedrijf oprichten

Wel is de SP recent voor het eerst toegetreden tot het provinciebestuur van Limburg. Deze coalitie van BBB, VVD, CDA, PvdA en SP heeft, aldus een trotse Marijnissen, ook besloten om een eigen provinciaal energiebedrijf voor Limburg op te richten. In Groningen, Drenthe en Utrecht gaan de nieuwe college’s onderzoeken of zo’n provinciaal energiebedrijf haalbaar is. Marijnissen: “We willen geen verplichte warmtepomp of een vliegbelasting. We willen dat wordt ingezet op het isoleren van tochtige woningen. Dat de rijkste 1% wordt aangepakt om de CO2-uitstoot te verminderen. En dat de opbrengsten van energiebedrijven gaan naar de huishoudens die dat nodig hebben.”

Lees ook:

Marijnissen wil weer de SP-lijst aanvoeren,

maar de reputatie van de 'tegenstem’ is de partij al jaren kwijt