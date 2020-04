Liever geen debat in Roy Donders-huispak

Kamervoorzitter Khadija Arib zei het onlangs nog in deze krant: “In crisistijden moet je ontzettend waakzaam blijven dat de parlementaire democratie blijft draaien.” Het kan natuurlijk niet zo zijn dat het kabinet besluiten neemt en volksvertegenwoordigers noodgedwongen achterover leunen. Ook in onze nieuwe anderhalvemetersamenleving moet er gedebatteerd worden, desnoods digitaal.

Inmiddels komen de commissies van de Tweede Kamer al twee weken via de computer bijeen. Met videogesprekken houden de Kamerleden procedurevergaderingen, die bedoeld zijn om vast te stellen welke wetten met spoed behandeld moeten worden. Het is verre van optimaal. Deze vergaderingen zijn normaliter openbaar, zodat iedereen kan zien welke partij welke afwegingen maakt. De digitale vergaderingen zijn niet openbaar. Enkele dagen later verschijnt er wel een verslag van.

Op 6 april debatteerde de commissie voor onderwijs digitaal; Kamerleden deden mee vanuit huis. In het verslag staat dat voorzitter Ockje Tellegen (VVD) na enkele minuten zegt: “Het gaat nu al top!” Dat blijkt wat voorbarig. Even later inventariseert Tellegen wie het wetsvoorstel over de rekentoets snel wil behandelen in de Kamer.

De heer Kwint (SP):"...”

De heer Van Meenen (D66): “Hé Kwint, houd jij je er eens effe buiten. Ik ben even met de voorzitter in de clinch.”

De heer Kwint: “Kan iemand die man zijn microfoon uitzetten? Echt, ik was het nota bene met je eens!”

De voorzitter: “Misschien moet je even je hand voor de camera weg houden, want je ziet eruit alsof je iedereen op zijn gezicht wil slaan.”

De heer Kwint: “Dat ligt niet aan de camera! Dat ligt aan mijn collega's.”

Sigaret

De Tweede Kamer kan digitaal niet meer dan de agenda samenstellen. Beslissingen nemen via videoverbindingen is grondwettelijk verboden. Dat ligt anders voor gemeenten, provincies en waterschappen. Zij mogen sinds kort wel digitaal tot besluiten komen, dankzij een tijdelijke wet.

De gemeenteraad van Den Haag heeft inmiddels de eerste digitale vergadering achter de kiezen. Politici zijn net mensen. Alle huis-, tuin- en keukenproblemen kwamen voorbij. De eerste zinnen van burgemeester Johan Remkes heeft niemand kunnen horen; zijn microfoon stond uit. Een raadslid van de Haagse Stadspartij hing achter zijn rug een piratenvlag op. Collega Frans Hoijnck van 50Plus rookte rustig een sigaret tijdens de vergadering. Thuiswerken heeft ook voordelen. Hij werd er achteraf door een kijker op aangesproken. Als verklaring zegt Hoijnck: “Ik had er geen idee van dat toeschouwers op internet je soms ook kunnen zien als je niet in debat betrokken bent.”

Raadslid Richard de Mos deed met zijn fractie Hart voor Den Haag (de grootste van de raad) overigens uit protest niet mee aan de vergadering, omdat het plegen van interrupties niet of nauwelijks mogelijk was. Wie een vraag wilde stellen aan de burgemeester of een wethouder moest eerst aan app-bericht naar de voorzitter van de vergadering sturen. Van een flitsend debat was geen sprake.

Ook de eerste digitale bijeenkomst van de Gelderse provinciale staten, vorige week, verliep niet zonder slag of stoot. Een journalist van De Gelderlander volgde het debat en noteerde na afloop: “Vrijwel alles gaat mis wat bij een gemiddelde videocall ook mis gaat.” Op de achtergrond waren kindergeluiden te horen, soms bevroor het beeld. Tot overmaat van ramp viel ook commissaris van de koning John Berends een minuutje weg. Halverwege de vergadering verliet de gehele PVV-fractie uit protest de digitale vergadering. Dat moet een unicum zijn. Berends verklaarde na afloop dat er ‘hier en daar een rimpeling’ was, maar de commissaris was vooral ‘trots'.

De staten van de provincie Friesland kwamen op 10 april digitaal bijeen. De vergadering verliep voorspoedig. Maar bij de evaluatie van het debat was er toch lichte kritiek van commissaris Arno Brok. De Statenleden mogen zich wat hem betreft wat beter kleden. “Je hoeft niet meteen een strik om te doen, maar het is ook niet de bedoeling dat je in een Roy Donders-huispak digitaal meedoet.”

Rijtje:

ergernissen tijdens online vergaderen

microfoon onnodig aan / onbedoeld uit

achtergrondgeluiden

te laat komen

