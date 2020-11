Liever dan over corona hebben Baudet en zijn Forum-kandidaten het over Europa, klimaat en immigratie

Onder de campagneleus ‘Stem Nederland terug’ presenteerde Forum voor Democratie zondag de eerste tien kandidaten voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart volgend jaar. Uit de lijst blijkt dat Baudet vol inzet op de thema’s waarmee hij in 2019 veel succes boekte: een hard anti-migratiegeluid en strijd tegen de klimaatmaatregelen.

Zo staat Jan Cees Vogelaar van het Zuivel Mesdagfonds op nummer negen. Ex-melkveehouder en boerenbestuurder Vogelaar maakte afgelopen tijd naam met fel verzet tegen het stikstofbeleid van het kabinet. De nummer vier Joost Eerdmans kwam al eerder naar buiten. Hij stapt over van Leefbaar Rotterdam en profileert zich net als nummer tien Hans Smolders als navolger van Pim Fortuyn. Baudet en Theo Hiddema voeren de lijst opnieuw aan.

Ex-VVD-Kamerlid Wybren van Haga staat op nummer acht. Hij sloot zich zaterdagavond ook officieel aan bij de tweekoppige Kamerfractie van Baudet en Hiddema. Die gaven eerder aan niets te moeten hebben van ‘zetelrovers’, maar prijzen nu de kwaliteiten en inzet van ‘vriend en ambtsgenoot’ Van Haga.

Coronahouding breekt partij op in peilingen

In een absurdistisch leeg Ahoy in Rotterdam, waar de weinige aanwezigen voor het oog van de livestream keurig afstand van elkaar hielden, was het coronavirus gisteren de olifant in de zaal. Forum voor Democratie schurkt de laatste maanden aan tegen virusontkenners en complotdenkers. In het eigen FvD-journaal noemde Baudet Willem Engel “een van de mensen die wij achter de schermen steunen”. Dat stootte een deel van de aanhang af.

In de peilingen krijgt Forum op dit moment vier tot acht zetels, veel minder dan begin maart. Volgens onderzoeksbureau I&O Research is deze terugval voor een groot deel te wijten aan de opstelling van Baudet in de coronacrisis. Hij pleitte begin september nog voor opheffing van de maatregelen en ziet het coronavirus als ‘gewoon griepvirus’. Electoraal concurrent PVV heeft ook forse kritiek, maar eist ook meer geld voor zorgpersoneel.

Baudet hield het daarom zaterdagavond desgevraagd op een veilig ‘geen lockdown, maar maatwerk’. De nummer drie en eerste vrouw op de lijst, arts-onderzoeker Nicky Pouw-Verweij, is voor ‘minder bureaucratie en meer investeringen’ in de zorg. Pouw is nu senator voor Forum in de Eerste Kamer en Statenlid in Utrecht. Ook enkele andere kandidaten hebben dubbelfuncties. De partij zegt de lijst nog aan te vullen met veertig namen. Zo staat penningmeester van de partij Olaf Ephraïm nu op zes en is Smolders Statenlid in Brabant, waar hij de enige bestuurscoalitie met Forum mogelijk maakte.

‘Dreigende ondergang van de beschaving’

Op plek zeven staat voorzitter van de jeugdbeweging Freek Jansen, medewerker van de Tweede Kamerfractie en al jaren een vertrouweling van Baudet. Hij was mede-auteur van de ‘boreale toespraak’ die Baudet in 2019 hield. Jansen hield op het jongerencongres vorig jaar een toespraak vol verwijzingen naar alt-right, een verzamelnaam voor extremistische bewegingen uit de VS. Hij waarschuwde voor een dreigende ondergang van de beschaving en riep op tot “dat laatste, maar ook het eerste gevecht”.

Jansen heeft goed contact met de oprichter van de Vlaamse extreem-rechtse jongerenbeweging Schild & Vrienden. Nummer vijf Eva Vlaardingerbroek, een jonge promovenda rechtsfilosofie, maakte naam met pleidooien tegen immigratie en feminisme. Ook zij komt uit de kring van vertrouwelingen rond Baudet, die ook bevriend is met haar partner Julien Rochedy, de voormalige jeugdleider van het Franse Front National.

Het rechts-radicale profiel van met name Jansen kan een eventueel meeregeren na maart 2021 in de weg staan. “Wij zijn de partij die wil gaan meeregeren”, aldus Baudet in Ahoy. Volgens hem is het ‘realistisch’ dat Forum 15 tot 25 zetels gaat halen. “De peilingen in de VS kloppen ook niet.”

