Liberalen en links slaan handen ineen tegen ‘homogenezing’

Teleurgesteld in het ‘dralende’ kabinet, slaan VVD, D66, PvdA en GroenLinks de handen ineen om homogenezing te verbieden. De vier partijen werken aan een initiatiefwet, die nog dit jaar moet ingaan.

D66-Kamerlid Jeanet van der Laan vindt dat pogingen om homo’s te ‘genezen’ van hun geaardheid verboden moet worden. “Dit schaadt mensen. En de praktijken zijn in strijd met het grondwetsartikel dat iedereen gelijk is, ongeacht seksuele geaardheid”.

Volgens Lisa Westerveld (GroenLinks) moet de wet er komen, vanwege de ernstige psychische gevolgen die het kan hebben wanneer iemand zijn of haar geaardheid niet kan uiten. “Dit gaat over de identiteit van mensen. Doen alsof je geaardheid een ziekte is die je kunt genezen, raakt direct aan wie of wat iemand is.”

Uit onderzoek bleek vorig jaar dat ongeveer vijftien therapeuten en organisaties in Nederland proberen homo’s te ‘genezen’. Hoe vaak zij deze praktijken toepassen konden de onderzoeksbureaus Beke en Ateno niet zeggen. Wel is bekend dat de therapieën kunnen leiden tot depressies en zelfdoding. Vooral in strengreligieuze gemeenschappen, waaronder evangelische- en pinkstergemeenten en binnen de islam, komt homoconversie voor.

Bestuurlijke boetes

Al twee jaar geleden vroegen de vier partijen in de Tweede Kamer via een motie om een verbod op homogenezing. Alleen coalitiepartij ChristenUnie en de SGP stemden tegen. Vorige week lieten ministers Ferd Grapperhaus (justitie) en Hugo de Jonge (volksgezondheid) weten dat zij een verbod niet zien zitten. Wel laten zij onderzoek doen naar ‘verdere juridische mogelijkheden’ om de praktijken te voorkomen. Dat is volgens hen nodig omdat het nu nog niet mogelijk is ‘om te bepalen op welke wijze het voorkomen en tegengaan van homoconversie het meest succesvol kan worden gerealiseerd’.

Van der Laan vindt dat het kabinet meer vaart moet maken. Zij snapt de uitspraken die Grapperhaus vrijdag deed dan ook niet. Voor aanvang van de ministerraad zei die dat hij meer ziet in het uitdelen van bestuurlijke boetes tegen homoconversie, dan in een verbod via het strafrecht. Die aanpak werkt volgens de minister ook goed bij het bestrijden van online kindermisbruik. Wel noemt hij homogenezing ‘walgelijk’.

Van der Laan: “Waarom stond zijn standpunt over het bestuursrecht vorige week niet in de kabinetsreactie? Ik ben het ook niet met hem eens. Dit soort praktijken is zo kwalijk dat ze in het strafrecht horen.”

Beknot op ethisch gebied

Westerveld staat er voor open om een verbod via het bestuursrecht te regelen. “Ik snap best dat hier juridische haken en ogen aan zitten. Een verbod raakt aan de vrijheid van godsdienst. We moeten hier nog een flinke discussie over voeren.”

Opmerkelijk genoeg zijn de vier partijen die aan de initiatiefwet werken ook vier partijen die geregeld worden genoemd als nieuwe coalitiepartijen, aangevuld met het CDA. D66 voelde zich de afgelopen vier jaar in de samenwerking met de ChristenUnie vaak beknot op ethisch gebied. Op dat terrein werkt de partij veel beter samen met andere liberalen en linkse partijen.

De initiatiefwet is geen eerste samenwerking op weg naar een nieuw kabinet, bezweert Van der Laan. “Dit heeft niets met de formatie te maken. Op dit soort thema’s hebben we al vaker bewezen goed te kunnen samenwerken.”

Lees ook:

Schiet op met dat verbod op ‘homogenezing’

Het kabinet moet conversietherapieën verbieden. Dat is ook de wens van de Tweede Kamer, schrijven Frank Buijs, voorzitter van CDA Pride-netwerk, Gert-Jan van Leeuwen, voorzitter van ChristenQueer en Heleen de Boer, voorzitter van de christelijke koepel LKP.