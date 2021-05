Liane den Haan verlaat 50PLUS, en neemt haar Kamerzetel mee

Liane den Haan, het enige Kamerlid van 50Plus, scheidt zich af van haar partij. Daarmee verdwijnt de ouderenpartij uit de Tweede Kamer.

Den Haan kondigde haar vertrek bij 50Plus aan via Twitter. Het boterde al langer niet tussen haar en het partijbestuur, onder leiding van Jan Nagel. In een videoboodschap laat zij weten dat zij haar zetel op persoonlijke titel behoudt. “Met hart en ziel wil ik mij blijven inzetten voor de belangen van senioren in Nederland. En dat zal ik de komende vier jaar ook in de Tweede Kamer als uw volksvertegenwoordiger blijven doen.” Ook laat zij weten dat haar medewerkers met haar meegaan.

Ik blijf als volksvertegenwoordiger #senioren een krachtige stem geven, maar niet langer onder de vlag van 50PLUS. Samen met mijn geweldige medewerkers en veel anderen zullen wij ons de komende 4 jaar hard maken voor een #Nederland waarin het fijn ouder worden is. 👇 pic.twitter.com/uREtK3rMYC — Liane den Haan (@LianedenHaan) 6 mei 2021

De afgelopen dagen escaleerde een conflict tussen Den Haan en Nagel. Woensdagavond ging een verklaring uit van een onbekend aantal 50Plus-leden, die vroegen om een interim-bestuur omdat een cultuurverandering binnen de partij nodig zou zijn. Om dit voor elkaar te krijgen, hadden de leden een amendement willen indienen op het partijcongres van aankomende zaterdag, maar het bestuur had dit geweigerd.

Op die bijeenkomst zou ook gesproken worden over de verkiezingsnederlaag in maart. 50Plus verdween bijna uit de Kamer, terwijl de partij in 2017 nog vier zetels scoorde. Deze week lekte via de NOS een interne evaluatie van de campagne uit, waarin de huidige Tweede Kamerfractie haar beklag doet. “We zijn gesaboteerd, gepest en geïntimideerd en hebben ons soms zelfs fysiek ziek gevoeld van de partijcultuur binnen 50Plus en het feit dat daar niets aan wordt gedaan”, schreven Den Haan en twee medewerkers. Mensen binnen 50Plus zouden de campagne hebben willen saboteren, zodat de partij nul zetels zou halen en opnieuw opgebouwd kon worden. Ook verloor Den Haan de steun van de vice-partijvoorzitter, volgens haar omdat hij ‘een blauwtje’ bij haar had gelopen.

Een onwerkbare situatie

Een week eerder had het partijbestuur al geconstateerd dat er met Den Haan een ‘volstrekt onwerkbare situatie’ was ontstaan. Zo liet zij al snel na haar aantreden als lijsttrekker weten dat een pensioenleeftijd van 65 – een speerpunt van de partij – ‘onhoudbaar’ is. Ook riep zij de nummer drie op de kandidatenlijst, het Rotterdamse raadslid Ellen Verkoulen, tijdens de campagne op om haar plek op te geven. Ook zou Den Haan weigeren om met het partijbestuur samen te werken.

De nieuwste ruzie is de climax van een jaar waarin de ouderenpartij vrijwel onafgebroken intern overhoop lag. En dat terwijl de partij nog geen anderhalf jaar geleden op zo’n acht zetels stond in de peilingen. Die verdwenen als sneeuw voor de zon toen de vorige partijleider Henk Krol met ruzie vertrok. In de nasleep van dat conflict keerde partijoprichter Jan Nagel terug als voorzitter.

Nagel steunde aanvankelijk de kandidatuur van Den Haan als lijsttrekker. Zij won de lijsttrekkersverkiezing nipt van het zittende Kamerlid Corrie van Brenk, die geen vertrouwen had in Den Haan als partijleider. 50Plus is nog wel met twee zetels vertegenwoordigd in de Eerste Kamer.

