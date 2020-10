Liane den Haan nieuwe lijsttrekker 50PLUS

Den Haan was de afgelopen jaren directeur van ouderenbond ANBO. Zij was de favoriet van het partijbestuur. In totaal waren er zes kandidaten. Corrie van Brenk, de huidige fractievoorzitter van de partij in de Tweede Kamer, kreeg 42 procent van de stemmen. Zij gaf eerder aan na de verkiezingen te stoppen als ze niet de nieuwe lijsttrekker zou worden.

Eén verschil tussen Den Haan en Van Brenk sprong vooral in het oog: hun standpunt over het pensioenakkoord. Den Haan steunde dat onder voorwaarden, in haar rol als ANBO-directeur. Van Brenk en de rest van de fracties in de Tweede en Eerste Kamer verzetten zich ertegen. Opmerkelijk detail: Kamerlid en vicefractievoorzitter Leonie Sazias schaarde zich zaterdag juist achter Den Haan.

50PLUS kwam de afgelopen jaren vooral vaak in het nieuws door intern geruzie. Eerder dit jaar vertrok partijleider Henk Krol, met slaande deuren. Toenmalig partijvoorzitter Geert Dales, een bondgenoot van Krol wiens aanstelling ook niet onbesproken was, volgde niet veel later.

Jan Nagel, oprichter van de partij, nam het roer over van Dales. Hij benadrukte zaterdag meerdere keren dat de harmonie in de partij was teruggekeerd. “Er is geen enkele ruzie geweest”, bezwoer hij de leden over de lijsttrekkersstrijd.

De digitale ledenvergadering van de ouderenpartij verliep niet geheel vlekkeloos. Elke kandidaat kreeg twee minuten de tijd om zichzelf te presenteren, maar Kamerlid Leonie Sazias slaagde er niet in een videoverbinding tot stand te brengen.

Na de presentaties kregen leden twintig seconden de tijd hun stem uit te brengen. Of ze daar allemaal in slaagden, is de vraag. Sazias, wier lijn nog openstond nadat de uitslag bekend was gemaakt, zei: “Ik heb niet eens kunnen stemmen.”

Lees ook:

50Plus twist over pensioen, een ‘kroonjuweel’

Als Liane den Haan lijsttrekker wordt van 50Plus, zal de houding tegenover het pensioenakkoord veranderen.