Lelystad Airport gaat niet open in 2020

De voorgenomen opening van Lelystad Airport in april volgend jaar gaat niet door. Inmiddels zijn er zoveel hobbels op de weg dat minister Cora van Nieuwenhuizen van infrastructuur en waterstaat besloten heeft de opening voor onbepaalde tijd uit te stellen.

De nieuwe vertraging voor de ­vakantieluchthaven, waarvan de opening al twee keer eerder werd uitgesteld, hing al een tijdje in de lucht. In het dossier-Lelystad stapelen de ­tegenvallers zich op. Een Brussels ­besluit dat op zich laat wachten en de recente uitspraak van de Raad van State over het Nederlandse stikstofbeleid blijken doorslaggevend.

Veel Nederlandse infrastructuurprojecten zijn op losse schroeven ­komen te staan sinds de hoogste ­bestuursrechter de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) failliet verklaarde. De PAS was de oplossing van de overheid om bouw- en infrastructuurprojecten door te laten gaan, ­ondanks het teveel aan stikstof dat daarbij vrijkomt. Nu de rechter besloten heeft dat die aanpak niet deugt, probeert een ‘crisisteam’ van het ­kabinet koortsachtig uit te vinden welke projecten gevaar lopen en of er mogelijkheden zijn om ze alsnog door te laten gaan. Minister Schouten van landbouw, die het crisisteam voorzit, zei vorige week dat het kabinet daar waarschijnlijk pas na de ­zomer duidelijkheid over heeft.

Er is een list nodig

Vast staat dat er door landende en opstijgende vliegtuigen veel meer stikstof op de kwetsbare natuurgebieden rond Lelystad neerslaat dan volgens de norm zou mogen. Van Nieuwenhuizen zei eerder dat er “een list” nodig is om het vliegveld open te ­laten gaan. Zover is het kabinet dus nog niet.

De gerechtelijke tegenslag kwam bovenop de onzekerheid die er al langer is over Europese regelgeving. De Europese Commissie is kritisch op de Nederlandse plannen om van Lelystad een ‘overloopluchthaven’ te maken voor Schiphol. Het idee van het kabinet was om Lelystad Airport ­vakantievluchten over te laten ­nemen van het overvolle Schiphol, zodat die luchthaven zich kan richten op lucratieve intercontinentale- en vrachtvluchten.

Dat mag niet, omdat het volgens Brussel indruist tegen Europese regels voor de vrije markt. Het kabinet diende een op punten aangepast voorstel in, maar het lukt de Europese Commissie niet om daar voor de ­zomer over te beslissen.

De Brusselse beperkingen zorgden voor onrust in de coalitie. Van D66 en ChristenUnie mag Lelystad geen vluchten aantrekken die niet nu al op Schiphol landen. Ook het CDA voelt daar niet veel voor. De VVD wil juist dat Lelystad hoe dan ook opengaat, ook als dat betekent dat er ‘autonome groei’ plaatsvindt.

In de knel met ticketverkoop

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Van Nieuwenhuizen: “Ik realiseer mij dat ook de luchtvaartmaatschappijen behoefte hebben aan duidelijkheid om de voor hun noodzakelijke voorbereidingen te treffen.” Als Van Nieuwenhuizen het besluit over de zomer heen had getild, waren luchtvaartmaatschappijen in de knel gekomen met het verkopen van vliegtickets.

ChristenUnie en D66 vinden het besluit van de minister ‘logisch’, en ‘verstandig’. Volgens beide coalitiepartijen gaat zorgvuldigheid boven snelheid. “Alle relevante informatie moet op tafel liggen voor er een ­besluit kan worden genomen”, zegt ChristenUnie-Kamerlid Eppo Bruins. “Daar is simpelweg meer tijd voor ­nodig en dat maakt dit besluit van de minister goed en een logische keuze.”

Volgens GroenLinks-Kamerlid ­Suzanne Kröger staan nu “alle seinen op rood voor Lelystad Airport.” Zij wil dat van uitstel nu ook afstel komt.

