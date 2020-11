Leidse hoogleraren rechten distantiëren zich van Forum voor Democratie

Het merendeel van de rechtenfaculteit van de Universiteit Leiden is ongelukkig met hoe de crisis binnen Forum voor Democratie afstraalt op zijn instelling. Vijftien Leidse hoogleraren spreken zich daarom uit tegen het ‘normaliseren van vreemdelingenhaat, racisme en antisemitisme’ in een open brief.

Volgens ondertekenaar en hoogleraar recht en samenleving in Indonesië Adriaan Bedner worden collega’s regelmatig aangesproken op het gedachtegoed van Baudet en Cliteur. Baudet promoveerde in 2012 aan de Leidse universiteit, onder begeleiding van hoogleraar Paul Cliteur, tot voor kort aan Forum verbonden als Eerste Kamerlid. Ook rechtsfilosoof Eva Vlaardingerboek, tot voor kort de nummer vijf op de Forum- kieslijst, is docent-onderzoeker in Leiden, evenals Forum voor Democratie-sympathisant Raisa Blommestijn.

Antisemitische appjes in de jongerenpartij en beschuldigingen dat oprichter Thierry Baudet zelf ook geradicaliseerd zou zijn, leidden tot een grote scheuring binnen de partij. Rector magnificus Carel Stolker van de Leidse universiteit uitte zaterdag via Twitter zijn ongenoegen over Cliteur. “Het verwijt van een patroon van antisemitisme rond FvD is uiterst zorgelijk en raakt daarmee ook Paul Cliteur”, schreef hij. Cliteur verkondigde eerder in een interview met Trouw ‘de ideologische lijn’ van Baudet te volgen. Zondag trachtte hij dat beeld te kantelen door op LinkedIn te verkondigen dat ‘in zijn wereldbeeld geen plaats is voor nazisme, fascisme, racisme, vreemdelingenhaat, antisemitisme, discriminatie of anderszins verwerpelijke opvattingen’.

‘Er is een grens overschreden’

Maar het kwaad was al geschied. Er is een grens overschreden, zegt Bedner. “Cliteur heeft voortdurend de uitspraken van Baudet gebagatelliseerd. Ik denk zelf ook, eerst zien, dan geloven, maar er is nu een overstelpende hoeveelheid aanwijzingen voor volstrekt verwerpelijke ideeën. We moesten als medewerkers van de rechtenfaculteit nu echt naar buiten treden en laten weten dat we daar helemaal niets mee te maken hebben. Schokkend dat iemand die gepromoveerd is bij onze faculteit dit soort dingen verkondigt.”

Tegelijkertijd meldde de universiteit gisteren ‘op de korte termijn’ onderzoek te laten doen naar beschuldigingen van antisemitisme binnen de rechtenfaculteit zelf. Wat de relatie is met Baudet en Cliteur, vermeldt het bericht niet. Volgens Bedner heeft het onderzoek van de universiteit geen relatie met de open brief.

Wetenschappelijke verantwoordelijkheid

Hoe onafhankelijk en neutraal moet je als hoogleraar zijn? Een moeilijke vraag, vindt Bedner. “Je hebt een bepaalde wetenschappelijke verantwoordelijkheid. Je mag verwachten van een hoogleraar dat die zich goed informeert en de feitelijke kennis goed op orde heeft. Voor de uitspraken van Baudet en Cliteur over de ondergang van de westerse cultuur is geen enkel wetenschappelijk bewijs. Dat vind ik heel problematisch.”

Kan Cliteur na deze storm nog wel aanblijven als hoogleraar? Ja, zegt Bedner. “Een antisemiet is Cliteur niet. Dat mensen uit de partij antisemitisch zijn, betekent niet dat Forum zelf ook antisemitisch is. Hij verwijst ook steeds naar het partijprogramma, dat niet antisemitisch zou zijn. Daar heeft hij gelijk in.”

Is hij als mentor niet te veel verbonden aan Baudet, die zulke uitspraken wel zou hebben gedaan? “Die uitspraken kun je dan toch niet aan Cliteur toeschrijven? Met zulke zaken moet je voorzichtig zijn. Daar is op dit moment niet voldoende grond voor.”

