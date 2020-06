Leest u een reconstructie over de coronapandemie? Let dan op of het woord ‘veerkracht’ valt

Het aantal reconstructies van de coronacrisis groeit. Vaak gaan die als volgt. Eerst worden de feiten be­schre­ven, niet zelden over wat niet goed ging. Nederland heeft, bijvoorbeeld, 1150 ic-bedden – dat is veel te weinig, tijdens een pandemie. In allerijl wordt een landelijk coördinatiecentrum opgezet. Dat weet de capaciteit tot 2400 bedden op te krikken.

Het zijn de feiten. De vraag is hoe je die interpreteert. Daarbij komen er twee heel verschillende frames om de hoek kijken.

Een. Het frame van ‘anticipatie’, van ‘voorbereiding’. Was Nederland goed genoeg voorbereid? Het antwoord luidt natuurlijk ‘nee’. Er waren te weinig bedden. Het anticipatie-frame creëert een bepaald sfeertje. Bestuurders werden ‘overvallen’, ‘liepen achter de feiten aan’, waren ‘out of control’, wisten met ‘kunst- en vliegwerk’ meer bedden te regelen. Dat klinkt negatief – je wordt er chagrijnig van.

Twee. Het frame van ‘veerkracht’, van ‘vitaliteit’. Je kunt niet alles in het leven voorspellen. Dus gaat het om de vraag of onze zorg­systemen voldoende veerkrachtig zijn. Of het lukt om ‘in het moment’ extra bedden te regelen, als de vraag daarnaar plotseling toeneemt? Om dan door de bureaucratie heen te rammen? Om nieuwe en verrassende samenwerkingsrelaties aan te gaan, bijvoorbeeld met militaire planners? Om je netwerken met de Duitsers te benutten? Veerkracht klinkt positief, je krijgt er energie van.

Dus als iemand een oordeel heeft over de crisisbestrijding: opletten vanuit welk frame wordt geredeneerd.

Hans de Bruijn is bestuurskundige en debatspecialist. Wekelijks analyseert hij de sturende taal van beleidsmakers