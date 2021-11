Lees hier een overzicht van de nieuwe coronamaatregelen

- Alle nieuwe maatregelen gelden in principe voor drie weken vanaf zondag om vijf uur ’s morgens. Op 14 december beoordeelt het kabinet de effecten ervan.

- Horeca, niet-essentiële winkels en cultuurinstellingen moeten sluiten tussen vijf uur ’s middags en vijf uur ’s morgens. Ook georganiseerde amateursport mag niet worden beoefend tijdens die uren. Twee weken geleden ging de verplichte sluitingstijd voor horeca en winkels al naar acht uur ’s avonds. Voor supermarkten verandert dat niet.

- Het algemene advies is: blijf zo veel mogelijk thuis. Maar dat is geen verplichting. De 1,5-meter-afstandsregel is dat wel, voor volwassenen vanaf 18 jaar.

- Het aangescherpte thuiswerkadvies luidt: werk alle dagen thuis. Als dat niet kan, geldt de afstandsregel op de werkvloer.

- Extra voorzichtigheid is geboden bij contacten met ouderen vanaf 70 jaar en kinderen van 12 jaar of jonger.

- Het maximale aantal thuis te ontvangen bezoekers blijft op vier staan. Iedereen die bezoek ontvangt of bij iemand op bezoek gaat, krijgt het advies eerst een thuistest te (laten) doen. Ook de andere maatregelen van twee weken geleden blijven gehandhaafd, bijvoorbeeld de maximale groepsgrootte van 1250 mensen in zalen.

- Op alle plaatsen waar een vaste zitplaats geldt, zoals bioscopen, is de 1,5 meter en een mondmasker verplicht. Vooral door die afstandsregel zullen er minder mensen binnen zijn. De dubbele verplichting (afstand plus mondkapje) geldt ook voor zogeheten doorstroomlocaties, zoals beurzen en kerstmarkten.

- De meeste aandacht wordt getrokken door een maatregel die juist níet wordt genomen. De scholen mogen namelijk open blijven, ook al behoren die tot de grootste besmettingshaarden van de laatste tijd. Voor scholieren vanaf groep 6 komt er wel een mondmaskerplicht bij verplaatsingen binnen de school, ook in het voortgezet onderwijs. Kinderen jonger dan 12 jaar moeten al bij de lichtste verkoudheidsverschijnselen thuisblijven en zich door de GGD laten testen. Zowel docenten als leerlingen vanaf groep 6 moeten regelmatig sneltesten.

- Het kabinet heeft ook een ‘boosteroffensief’ aangekondigd voor de derde vaccinatie. Het vaccineren van ouderen die slecht ter been zijn begint volgende week al, in plaats van in de eerder aangekondigde maand januari. Defensie zet 750 medewerkers in om te helpen met prikken. Ook studenten schieten te hulp.

- Minister Hugo de Jonge kondigde vrijdag ‘fase 2d’ af voor de zorg. Dat betekent dat alle niet-urgente ingrepen, zoals knie- en heupoperaties of staarbehandelingen, voorlopig in heel Nederland niet kunnen plaatsvinden. Fase 2d is één stap verwijderd van de gevreesde code zwart. Dan is de belasting zo hoog dat artsen keuzes zullen moeten maken welke (covid-)patiënt wel en welke niet wordt opgenomen op de intensive care.

Dit najaar zou het anders zijn, zonder al te veel beperkingen door coronamaatregelen. Maar weer wacht een kille winter met lege straten, geboden en verboden. Hoe is Nederland hier in terecht gekomen?