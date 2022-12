Ledenadministratie Forum voor Democratie ligt op straat

Privégegevens van leden en oud-leden van het Forum voor Democratie zijn toegankelijk geweest voor buitenstaanders. De partij zegt dat het lek inmiddels is gedicht.

RTL Nieuws werd door een tip geïnformeerd over het datalek, dat ontstond in een app voor leden die FvD afgelopen weekeinde introduceerde. Het programma stelde vervolgens de partij op de hoogte, die bevestigt dat ‘er mogelijk een vijandige aanval op onze IT-systemen heeft plaatsgevonden’.

Volgens RTL Nieuws is het mogelijk geweest om namen, adressen en telefoonnummers van 92.901 leden en oud-leden te bekijken. De journalisten vonden ook oud-leden die allang met de partij hebben gebroken nog met naam en privégegevens in de bestanden.

FvD laat in een verklaring weten dat onderzocht wordt of er daadwerkelijk gegevens zijn ontvreemd. De partij zal het datalek ook melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens, laat ze weten. Dat is ook verplicht.

