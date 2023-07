Leden PvdA en GroenLinks kiezen massaal voor één lijst bij Kamerverkiezingen

De samenwerking tussen GroenLinks en PvdA is door de vroege val van het kabinet Rutte IV in een stroomversnelling beland. Bij de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november komen beide partijen met één gezamenlijke lijst op het stembiljet. Maandag gaven de leden van PvdA en GroenLinks in een ‘referendum’ massaal groen licht voor het plan: 56,3 procent van alle PvdA-leden en 57,4 procent van alle GroenLinksers stemden voor die ene lijst. Bij GroenLinks stemde 8,2 procent van de gestemde leden tegen, bij PvdA 12,1 procent. De opkomst bij PvdA was 64,7 procent, waarvan 87,9 procent voor samenwerking stemde. Bij GroenLinks was de opkomst 62,5 procent en daarvan stemde 91,8 procent vóór.

Partijleider Jesse Klaver van GroenLinks reageerde emotioneel, omdat hij zoveel scepscis en kritiek over het plan tot samenwerking kreeg afgelopen jaren. Klaver: “Vanaf het moment in dat tuinhuisje met Ploumen. We hebben daarna zo ontzettend vaak gehoord dat het nooit gaat lukken. Maar deze uitslag laat zien dat verandering wel mogelijk is. Als je maar blijft doorgaan, blijft hopen dat je met elkaar verder kunt. We hebben die negativiteit doorbroken, daar mogen we trots op zijn.”

Ook Attje Kuiken van de PvdA reageerde overdonderd: “Ik heb alle weddenschappen verloren. De opkomst is vele malen hoger dan ik dacht, de uitslag is vele malen groter dan ik dacht. De wens, wil is groter dan ik dacht. Dit is een uniek moment, het is iets groots, je maakt zoiets zelden mee in je politieke carrière – en wij zijn erbij. Het stemt hoopvol. Ik heb er zin in, we gaan het samen doen.”

PvdA-voorzitter Esther Mirjam-Sent noemde het bijzonder dat er zo'n overtuigende uitslag is gekomen. “Vandaag zetten we een historische stap – richting een schoon, sociaal Nederland.” GroenLinks-voorzitter Katinka Eikelenboom meldde dat de partij afgelopen week meteen 1000 nieuwe leden erbij heeft gekregen, en ook bij de PvdA ‘stroomt’ het binnen. “Ik ben overdonderd en supertrots dat het ons gelukt is om zoveel leden hun stem te horen, en zo’n duidelijke uitslag aan ons mee te geven. ”, aldus Eikelenboom.

Wie wordt de baas?

Nu volgt misschien wel de moeilijkste stap: een gezamenlijke lijsttrekker. Ja, er moet ook één naam worden bedacht, en GroenLinks en PvdA moeten het eens worden over een verkiezingsprogramma, maar betrokkenen verwachten daarbij geen grote problemen.

De zoektocht naar een aansprekende kartrekker wordt ingewikkelder. Allereerst de manier waarop die zoektocht precies moet verlopen – daarover bestaat nog geen duidelijkheid. Donderdag maken de partijen bekend hoe de procedure eruit moet zien. Beide kampen hopen een bloederige strijd koste wat kost te voorkomen: zowel GroenLinks als PvdA hebben slechte ervaringen met interne verkiezingen.

Timmermans? Moorman?

Wie wordt het? Een aantal namen wordt vaak genoemd. Frans Timmermans bijvoorbeeld, de PvdA’er die als Eurocommissaris felgroene wetgeving door het Europarlement loodste. Of Marjolein Moorman, eveneens van de PvdA. Zij is wethouder in Amsterdam en maakte daar naam door de manier waarop ze de armoede te lijf ging.

Maar wil de gezamenlijke fractie wel een PvdA’er? Het lijkt een logische, in de Eerste Kamer leidt een GroenLinkser de gezamenlijke fractie, Paul Rosenmöller. Ditmaal ligt de keuze echter nog gevoeliger. De nieuwe lijsttrekker moet tijdens de komende campagne zowel een sociaaldemocratisch als groen geluid laten horen – overtuigend genoeg om, zo hopen beide partijen, gezamenlijk misschien wel de grootste te worden.

Linkse wolk

Met de keuze voor één kandidatenlijst zet de ‘linkse wolk’ in ieder geval opnieuw een grote stap in de steeds verdere samensmelting van beide partijen. Lokaal en provinciaal werkten GroenLinks en PvdA al vaker samen, maar landelijk bleven de bewegingen lange tijd onafhankelijk van elkaar politiek bedrijven.

Daarin is afgelopen jaren verandering gekomen. Momenteel werken de Tweede Kamerfracties zeer nauw met elkaar samen, wordt er gezamenlijk vergaderd en wisselen parlementariërs elkaar af bij debatten.

Bij de Provinciale Statenverkiezingen voerden PvdA en GroenLinks samen campagne met de belofte (of dreiging) van een ‘linkse wolk’ die het rechtse partijen moeilijk zou maken in de Eerste Kamer. Het resultaat viel tegen. Weliswaar versloeg het linkse blok de VVD, met veertien om tien zetels; de grootste fractie werden ze niet: die eer viel de BoerBurgerBeweging te beurt, die met zeventien zetels de senaat in kwam.

Bij de Tweede Kamerverkiezingen is dat wél het doel. Hoe het vervolg van de steeds verdere samensmelting eruitziet, zal dan ook afhangen van de uitslag op 22 november.

