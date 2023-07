Leden over PvdA en Groenlinks. ‘Ideologische uitholling is de prijs die we betalen voor samengaan’

Sabine Scharwachter (26)

GroenLinks Amsterdam, oud-voorzitter GL-jongeren

Lid sinds 2017

Tegen een fusie

“Eerlijk? Die gezamenlijke lijst met de PvdA gaat er komen. Daar valt vrees ik weinig op af te dingen. Maar ik heb wel gewoon tegen gestemd, uit protest.

“Het is best gek dat er straks een gezamenlijke lijst is maar we het nog te weinig over de inhoud hebben gehad. Dan zal je erachter komen dat er best veel principiële punten zijn die pijn gaan doen. Neem migratie. Dat is niet alleen een gevoelig onderwerp op rechts. Waar ligt straks de grens? Voor GroenLinksers zijn rechten voor migranten en vluchtelingen principieel belangrijk.

“GroenLinks mag van mij nog wel een stapje naar links zetten en dan helpt het niet om te fuseren met een partij die een conservatievere visie heeft. Ideologische uitholling is de prijs die we betalen voor het samengaan met de PvdA. Ik kom uit een jonge activistische generatie en zie mensen die in 2017 op Jesse (Klaver, red.) stemden nu naar andere partijen uitwijken, zoals Partij voor de Dieren.

“Mijns inziens is een grote linkse beweging kansrijker als GroenLinks en de PvdA geloven in hun eigen kracht, met een eigen achterban en eigen prioriteiten. Geen slap compromis maar groot naast elkaar.”

Stan van Eck uit Hoogeveen, lid van de PvdA én GroenLinks. Beeld Stan van Eck

Stan van Eck (59)

Fractievoorzitter PvdA Hoogeveen

13 jaar lid PvdA, half jaar lid GroenLinks

Voor een fusie

“Er waait een guur rechts klimaat door Nederland en het is belangrijk dat we daar een sterk sociaal en groen geluid tegenover zetten. Roodgroen dus. Ik denk dat we samen verder komen en de versnippering in Den Haag kunnen tegengaan.

“Als je de programma’s naast elkaar legt is er al ontzettend veel overlap. Toch leek het alsof je moest kiezen voor rood of groen, waardoor mensen misschien wel bij D66 uitkwamen. En mensen die zweven tussen al die progressief linkse partijen en uiteindelijk geen keuze kunnen maken hebben straks een grote linkse beweging om op te stemmen. Ik verwacht dat dat heel veel mensen zal aantrekken.

“De gevolgen van klimaatverandering zijn het hardst voelbaar bij mensen aan de onderkant van de samenleving. Het ene speerpunt sluit het andere dus helemaal niet uit. En de stelling dat GroenLinks er alleen voor de bakfiets-elite is, is ver bezijden de waarheid. Sinds het dubbellidmaatschap mogelijk is heb ik me als PvdA’er direct aangemeld als lid van GroenLinks.”

Willy Sweers uit Dordrecht, 28 jaar lid van de PvdA. Beeld Willy Sweers

Willy Sweers (59)

Secretaris PvdA Dordrecht

28 jaar lid

Tegen een fusie

“Ik ben niet zomaar tegen de fusie, ik vind het echt helemaal niets. Ik erger me aan mensen die een gezamenlijke lijst presenteren als ei van Columbus. Die doen alsof samengaan er automatisch voor zorgt dat links weer groter wordt. Nee! Zo kijk je weg van het echte probleem: PvdA is al twintig jaar de kiezer kwijt.

“Vroeger gingen we de wijk in, het gesprek aan. Maar die PvdA staat op een laag pitje en mensen hebben niet meer het gevoel dat ons verhaal hun verhaal is. Ik geloof dat onze identiteit nog van betekenis is en we met onze beginselen die verloren kiezer kunnen mobiliseren.

“Om van het programma één pot nat te maken met GroenLinks is geen succesvolle strategie. Samenwerken, ja maar een fusie? Nee. GroenLinks straalt te veel uit dat het jonge succesvolle welgestelde mensen zijn die zich vooral bekommeren om het milieu. Met een stukje consumptieschaamte, geen gehaktbal, geen auto, geen zonvakantie. Veel mensen in Nederland werken zich de pestpokken. Van die arbeid mag je best genieten. Vertellen dat je heel veel niet mag is geen fijn verhaal. Dat zit het herstel van contact met onze achterban in de weg.”

