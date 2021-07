Leden GroenLinks pleiten voor terugkeer van ‘activistische’ partij

In een woensdag uitgebracht pamflet roepen 160 leden op tot een terugkeer naar de oorspronkelijke idealen van een groene, sociale en inclusieve samenleving. Zij vinden dat het activisme in de partij heeft plaatsgemaakt voor een ‘te bestuurlijke politiek, die de oude radicale visie en systeemkritiek heeft verdrongen voor kortetermijndenken’. En zij verwijten dat vooral de partijtop, onder leiding van Jesse Klaver.

De leden die het pamflet ondertekenen komen uit diverse hoeken van de partij; van de GroenLinks-jongerenbeweging Dwars tot verschillende werkgroepen die pleiten voor meer diversiteit en voor een ‘groenere en socialere’ partij. Volgens de interne critici voert GroenLinks de idealen in eigen huis te weinig uit. Ze doet niet wat ze predikt: de partij is zelf te weinig divers en niet democratisch.

Van fris naar vertroebeld imago

GroenLinks verloor bij de Tweede Kamerverkiezing in maart zes van de veertien zetels. Het wetenschappelijk bureau van de partij kwam vorige week met een analyse van dit verlies. Daaruit bleek dat veel kiezers in de laatste weken zijn overgestapt naar D66 van Sigrid Kaag. Het imago van lijsttrekker Jesse Klaver, dat in 2017 nog als fris gold, vond de kiezer deze keer juist ‘vertroebeld’ en ‘onduidelijk’.

Volgens die analyse is GroenLinks inmiddels ook een partij in transitie en wordt ze al langer niet meer gezien als een frisse nieuwe partij. Bovendien hebben allerlei partijen de specifieke thema’s van GroenLinks gekaapt, stelt het wetenschappelijk bureau. Op klimaat was dat D66, op sociaal beleid waren dat SP en Bij1.

De analyse klopt volgens de opstellers van het pamflet, maar de conclusie delen ze niet. Zij willen dat de partij zichzelf eerst weer op de rails zet. Het wetenschappelijk bureau pleit voor ‘intensieve samenwerking met nieuwe en bestaande politieke bondgenoten’ en schrijft zelfs over verdere rood-groene samenwerking. Partijvoorzitter Hiske Scholtens zegt in een reactie dat ze het pamflet niet als ‘een aanval ziet, maar als een handreiking’ hoe GroenLinks zichzelf kan herpakken.

