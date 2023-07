Laurens Dassen gaat door bij Volt: ‘We zijn klaar om deel uit te maken van een coalitie’

Getwijfeld? Laurens Dassen (37), partijleider van Volt, schudt zijn hoofd. “Het is voor mij absoluut zeker geweest dat ik door wil. Voor mijn gevoel ben ik pas net begonnen.”

Als het aan het partijbestuur ligt, gáát hij ook door: woensdagochtend is Dassen formeel voorgedragen als lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen. Het wordt zijn tweede keer. Later dit jaar stemmen de leden nog over de voordracht.

“Ik heb er ontzettend veel zin in om de kar voor Volt weer te trekken”, zegt Dassen. “Iets meer dan vijf jaar geleden waren we nog maar met twintig, dertig mensen. Nu zijn we een volwassen partij met 13.000 leden.”

Ook in de peilingen groeit Volt. Bij de vorige verkiezingen haalde de partij drie zetels, volgens peilingen kunnen dat er nu vier tot acht worden. “Wat mij betreft, gaan we in ieder geval verdubbelen”, zegt Dassen. “Ik hoop dat we richting de zeven zetels gaan.”

Volt zit twee jaar in de Tweede Kamer. Wat hebben we daarvan gemerkt?

“In het eerste jaar ging het maar over één ding: de nieuwe bestuurscultuur. We hebben met Kamerlid Pieter Omtzigt een doorwrochte initiatiefnota geschreven met verschillende voorstellen voor meer bestuurlijke integriteit. Een ander mooi voorbeeld is de schoollunch die wij op de kaart hebben gezet, zodat kinderen in de armste gebieden met een gevulde maag les kunnen krijgen.”

Laurens Dassen wordt in het centrum van Roermond aangesproken door een dame die hem herkent. Beeld Roger Dohmen

Hoe kijkt u terug op uw eerste periode als fractievoorzitter?

“Die tijd heb ik ervaren als heel zorgwekkend. Het is echt problematisch hoe diep het vertrouwen in de politiek is gedaald. Voor mij is duidelijk: we gaan de problemen van vandaag en morgen niet oplossen met de vertegenwoordigers van gisteren. Er is een nieuwe generatie leiders nodig.”

De afgelopen periode kenmerkte zich ook door de breuk met Nilüfer Gündogan. Dat Volt-Kamerlid werd uit de fractie gezet na meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Het kwam zelfs tot een rechtszaak. Wat had u in dat proces anders moeten doen?

“Ik had ervoor moeten zorgen dat het nooit tot dit punt was gekomen.”

Hoe?

“We hebben processen opgezet en strak beleid gemaakt op het gebied van integriteit. Als partij zijn we hierdoor volwassener geworden.”

Heeft u door deze affaire getwijfeld of u wel geschikt bent om opnieuw lijsttrekker te worden?

“Het heeft persoonlijk veel met mij gedaan, maar ik ben de politiek ingegaan vanuit een intrinsieke motivatie. Ik heb mijn baan opgezegd en jarenlang van mijn eigen spaargeld Volt opgebouwd omdat ik ergens in gelóóf. Dat verdwijnt niet zomaar doordat deze zaak heeft gespeeld. Afgelopen twee jaar heb ik gezien dat Den Haag niet levert. Dan denk ik: verdorie, er zijn zóveel grote uitdagingen en wij blijven maar over de poppetjes praten, over de waan van de dag. Mijn motivatie is daardoor alleen maar groter en urgenter geworden.”

Toch even over de poppetjes: vindt u het normaal dat de recent gekozen Volt-senator Eddy Hartog in Ierland woont, een huisje in Brussel heeft en in het Nederlandse parlement zit?

“Zijn verblijfplek is Brussel, dus hij woont redelijk dicht bij Den Haag. En nee, ik vind het niet gek dat je als Europese partij iemand hebt die in Brussel woont en daar een groot netwerk heeft.”

Weet hij dan wel wat er in Nederland speelt?

“Hij woont in Brússel, hè. Dat is niet de andere kant van de wereld.”

Bij de vorige verkiezingen kreeg Volt het verwijt erg veel op D66 te lijken. U noemde als fundamenteel verschil dat Volt ‘een Europese partij’ is. Wat hebben we daarvan gezien?

“In het coalitieakkoord staat dat Nederland een leidende rol in Europa zou gaan spelen. Volgens mij hebben we daar heel weinig van gemerkt.”

Is dat verwijt terecht? Premier Mark Rutte wordt in Europa gezien als een van de kartrekkers, hij geniet internationaal veel aanzien.

“Als het gaat om de steun voor Oekraïne, vind ik dat het kabinet en de coalitie complimenten verdienen. Maar dat wil niet zeggen dat het op elk gebied goed is gegaan. Recent heeft Nederland bijvoorbeeld tegen de Europese natuurherstelwet gestemd. Rutte wil de macht van individuele landen versterken. In mijn optiek moet je juist Europa als geheel sterker maken, zodat we beter kunnen reageren op ontwikkelingen in de wereld.”

Wilt u na de verkiezingen deel uitmaken van een coalitie?

“Daar zijn we in ieder geval klaar voor. We hebben Volt opgericht omdat we verandering willen, dan moet je niet langs de zijlijn blijven staan roepen.”

Zijn er partijen die u op voorhand uitsluit?

“We gaan niet samenwerken met FvD en PVV. Dat zijn partijen die de democratische en rechtsstatelijke principes die we in Nederland hebben, niet waarborgen. Het is voor mij uitgesloten om met hen te regeren.”

Lees ook:

Sophie in ’t Veld stapte over naar Volt uit idealisme: ‘D66 schurkt te veel tegen de VVD aan’

Sophie in ’t Veld maakte vorige maand de overstap van D66 naar Volt. Wat drijft haar, na een lange loopbaan als Europarlementariër? ‘Je moet bereid zijn te vechten voor de democratie.’