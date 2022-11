Landbouwminister Adema zet stikstofdebat op scherp: deadline mag wat hem betreft best later

De net aangetreden landbouwminister Piet Adema werpt opnieuw vragen op over de stikstofdeadline van 2030. Die zou volgens hem in gebieden waar de natuur al goed hersteld is, ook best een paar jaar later kunnen. Het kabinet verkeerde afgelopen zomer nog in zwaar weer toen CDA-leider en minister Wopke Hoekstra (buitenlandse zaken) zei dat 2030 voor hem ‘niet heilig’ was.

Stikstofbemiddelaar Johan Remkes loste dit in zijn advies op door ‘vooralsnog’ vast te houden aan 2030 voor halvering van de uitstoot, met twee meetmomenten in 2025 en 2028. Eventueel kan dan tussentijds de datum worden verschoven.

Volgens Adema heeft Remkes de deadline daarmee ‘sterk genuanceerd’. “De voorwaarde blijft dat de natuur zich moet herstellen”, zegt de bewindsman. “Het moet duidelijk zijn: we zijn op de goede weg, maar we hebben het nog niet gehaald. Dan zegt Remkes dat je niet dogmatisch moet zijn – dat het ook 2032, ’33 of ’34 mag worden. Ik was heel blij met die nuancering.”

Grote twijfels

Adema deed zijn uitspraken op een bijeenkomst met boeren in Drachten. Daar uitte hij ook kritiek op een kaartje dat Remkes voorstelde. Door Nederland op te delen in vier zones – rood, oranje, geel en groen – wil de stikstofbemiddelaar duidelijk maken waar welke vorm van landbouw wel mogelijk is. Daarmee maakt hij volgens Adema ‘dezelfde fout’ die het kabinet eerder ook maakte. “We gooien van bovenaf een kaartje het land in en zeggen: zo moet het gebeuren. Van dat kaartjesdenken moeten we een beetje af.” Het kabinet heeft volgens hem ‘grote twijfels’ bij de voorgestelde zones.

Nieuw aan Remkes’ advies was het voorstel dat vijf- tot zeshonderd grote uitstoters in de buurt van kwetsbare natuurgebieden binnen een jaar drastisch minder stikstof moeten produceren, of zelfs moeten stoppen. Adema heeft ‘grote twijfels’ of dat wel binnen die termijn gaat lukken. Niet eerder zette een kabinetslid zulke grote vraagtekens bij de aanpak van deze ‘piekbelasters’.

De uitspraken van Adema komen op een precair moment. Door 2030 los te laten zet hij een explosief debat op scherp dat net tot rust leek te komen. Bovendien wacht het kabinet woensdag een uiterst spannende rechterlijke uitspraak rond een CO2-opslagproject in de Rotterdamse haven. Het ministerie houdt er sterk rekening mee dat de Raad van State de vrijstelling voor grote bouwprojecten onderuit haalt.

Die vrijstelling is een van de weinige successen sinds de stikstofcrisis losbarstte – eveneens na een rechterlijke uitspraak. Maar de onderbouwing is waarschijnlijk wankel. Een negatief vonnis kan betekenen dat de vergunningverlening en enkele grote projecten, zoals wegenbouw en windmolenparken, stil komen te liggen.

Perspectief

Adema trad vorige maand aan als opvolger van zijn partijgenoot Henk Staghouwer. Die kreeg hevige kritiek van de Tweede Kamer, vooral omdat hij boeren onvoldoende perspectief zou bieden. Met name de brief waarin Staghouwer zijn plannen moest presenteren schoot volgens de Kamer ernstig tekort. “Die perspectiefbrief is wat mij betreft van tafel”, zegt Adema nu. “Ik wil samen bouwen aan nieuw perspectief, zodat jonge boeren over twintig jaar nog steeds een toekomst hebben.”

Daarvoor vestigt het kabinet zijn hoop op een Landbouwakkoord van politiek én boeren, over het agrarische langetermijnbeleid in Nederland. “Dat akkoord gaan we sluiten vanuit het perspectief van de boer”, beloofde minister Adema. Hij hoopt dat het plan uiterlijk maart volgend jaar gereed is.

