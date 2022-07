Laagste inkomens krijgen alsnog extra compensatie voor hoge energieprijzen, dankzij de gemeenten

Het was de reddingsboei van de Vereniging Nederlandse Gemeenten die premier Rutte tegenover een boze Kamer, halverwege het koopkrachtdebat, met beide handen aangreep. Gemeenten boden aan om 500 euro bovenop de al toegezegde 800 euro uit te gaan keren aan de huishoudens met de laagste inkomens, tot een maximum van 120 procent van het minimumloon. Op voorstel van CDA en D66 zei Rutte dat acceptabel te vinden.

Eerder zei premier Rutte dat in 2022 helemaal niets meer mogelijk is dan de 6,5 miljard die al is uitgetrokken voor koopkrachtreparatie van Nederlanders. De uitvoeringsinstanties kunnen dit extra werk er volgens het kabinet niet bij hebben. Dat zou 'onverantwoord’ zijn, herhaalde Rutte meermaals.

De Kamer had een lijst met 38 voorstellen ingediend, nota bene op verzoek van het kabinet, om juist wel nog iets extra’s aan koopkrachtondersteuning te doen. Maar volgens Rutte was het ‘alles afwegend’ beter om pas volgend jaar extra koopkrachtmaatregelen te nemen.

Wel of niet de kachel aansteken

De Kamer had er geen woorden voor. SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen zei tegen de premier: “Hoe durft u hier nog te verschijnen?” PVV’er Geert Wilders vroeg wat Rutte tegen Nederlanders zegt wier “financiële huishouding nu al in brand staat”. GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver noemde het schaamteloos. “Regeer of treed af”, beet hij Rutte toe.

Farid Azarkan van Denk stelde dat de premier ‘een volstrekt verkeerd signaal’ afgeeft, omdat hij niet eens doorheeft hoeveel huishoudens niet meer kunnen rondkomen. PvdA-fractievoorzitter Attje Kuiken noemde het ‘onverantwoordelijk’, omdat straks honderdduizenden huishoudens moeten kiezen of ze komende winter wel of niet de kachel aansteken. Kuiken: “We zijn hier al vanaf januari mee bezig. Het kabinet zegt in januari: wacht nog even. En in maart weer: wacht nog even. En nu moeten we weer wachten. Maar die tijd hebben deze mensen niet.”

Onverteerbaar

De reddingsboei van de gemeenten kwam pas dinsdagmiddag laat, na een verhit overleg met minister Schouten van armoedebeleid. Gemeenten vinden het ‘onverteerbaar’ dat het kabinet niets extra's meer wilde doen voor kwetsbare gezinnen die door de crisis onder het bestaansminimum komen. Ze verwijten het kabinet ook vooral te hebben gekeken naar wat niet kan, in plaats van te kijken naar wat wel mogelijk is. Er is een structurele aanpak tegen armoede nodig, vindt de VNG bovendien. Als voorwaarde voor hun hulp stellen gemeenten bovendien dat studenten in financiële nood uitgesloten moeten worden van de 500 euro, omdat ze die groep niet in hun bestanden kennen.

De Kamer wilde eigenlijk de veel grotere groep lage middeninkomens ook koopkrachtondersteuning geven. Het CPB waarschuwde immers dat een groot deel van deze groep binnen drie maanden de rekeningen niet meer kan betalen. Maar dat is echt onmogelijk, hield Rutte vol. Voor die groep kan pas in augustus voor de begroting van 2023 iets worden geregeld, tot frustratie van de voltallige kamer. Het toegezegde extra geld voor de arme inkomens, betekent overigens dat werkenden die net iets meer verdienen dan 120 procent van het minimumloon straks feitelijk minder huishoudgeld hebben dan bijstandsgerechtigden. Met een reeks moties probeert de Kamer nu garanties te krijgen van het kabinet dat het voor volgend jaar wèl wat voor deze middeninkomens gaat doen.

Lees ook:

CPB: koopkracht kan dit jaar meer dan 3 procent dalen

De koopkracht van Nederlanders kan mede door de oorlog in Oekraïne dit jaar met meer dan 3 procent terugvallen. Dit heeft het Centraal Planbureau (CPB) becijferd.