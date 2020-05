Kunnen 50Plus en Henk Krol wel zonder elkaar?

Met zijn vertrek bij 50Plus stort Henk Krol zichzelf en zijn voormalige partij in het ongewisse. 50Plus zal onthoofd verder moeten, zonder haar bekende voorman. Krol moet een nieuwe partijorganisatie opzetten en erop hopen dat de kiezer hem het geruzie en zijn vertrek uit de ouderenpartij niet aanrekent.

Krol kondigde zijn breuk met 50Plus aan bij het ochtendprogramma WNL Op Zondag. Hij zei dat hij lang getwijfeld had, maar geen andere optie zag, omdat ‘baantjesjagers’ in lokale besturen de partij ‘kapot’ maken. De afgelopen weken escaleerde een ruzie rond partijvoorzitter Geert Dales, die op de kieslijst wilde voor de Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar. Krol was voor, de drie andere Kamerleden en regionale bestuurders waren tegen.

Zeer uitzonderlijk

Aan de breuk van Krol is in ieder geval enige voorbereiding voorafgegaan. Krol had al een naam, partijlogo én website voor zijn nieuwe partij gereed bij zijn aankondiging. Krol wil als de Partij voor de Toekomst meedoen aan de Kamerverkiezingen. Het Kamerlid Femke Merel van Kooten-Arissen, die nog geen jaar geleden brak met de Partij voor de Dieren en recent lid werd van 50Plus, verlaat die partij nu weer om zich aan te sluiten bij Krol.

Dat een fractievoorzitter zijn partij verlaat is zeer uitzonderlijk. Eerder werd Pim Fortuyn gedwongen te vertrekken bij Leefbaar Nederland, waarna hij de LPF oprichtte. Ook voor 50Plus, dat een lange geschiedenis van ruzies en afscheidingen heeft, ontstaat nu een nieuwe situatie. Krol was niet alleen de fractievoorzitter van de partij, maar ook het boegbeeld.

Zetelroof

De drie overgebleven Kamerleden willen doorgaan als 50Plus, zei Corrie van Brenk zondag tijdens een ingelaste persconferentie, waar ze Krol van zetelroof beschuldigde. Van Brenk neemt het fractievoorzitterschap over van Krol. De partij wil Eerste Kamerlid en voormalig KVP-staatssecretaris van financiën Martin van Rooijen als lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen.

Volgens Krol is van zetelroof geen sprake: “De 50-Plus-kiezers hebben gestemd op waar ík voor sta. En ik ga datgene wat 50Plus ze beloofd heeft, nakomen.” Hij neemt zichzelf niet zoveel kwalijk, zegt hij, behalve dat hij nu en dan wat harder met de vuist op tafel had moeten slaan.

Zetelverdubbeling

Volgend jaar zal moeten blijken of de kiezer inderdaad vooral op Krol stemde of op de partij die hij voorzat. En of de kiezer het geruzie zat is dat onlosmakelijk verbonden lijkt met ouderenpartijen. Bij de verkiezingen van 2017 stemden 233.000 mensen op de lijsttrekker, de andere drie Kamerleden kregen gezamenlijk zo’n 60.000 stemmen. Vóórdat de ruzie escaleerde, midden in de coronacrisis, ging het 50Plus voor de wind. In peilingen scoorde de partij acht tot tien zetels. Van Brenk zegt dat ‘verdubbeling’ van het zetelaantal nog steeds het doel is voor 50Plus.

Geert Dales steunt de stap van Krol. Hij trad vorige week al terug als partijvoorzitter, na alle ophef die ontstaan waren over zijn ambities voor de Tweede Kamer. Hij laat weten dat hij zich voorlopig niet bij Krols nieuwe partij aansluit. “Henk Krol moet ruim baan krijgen om, niet gehinderd door gedoe en geruzie, zijn grote talenten als volksvertegenwoordiger te kunnen inzetten ten behoeve van zijn achterban.”

