Kuipers maakt pas op de plaats: meer onderzoek 2G nodig voordat wet wordt behandeld

De wet die 2G mogelijk moet maken, wordt uitgesteld. Minister Ernst Kuipers van volksgezondheid heeft de Tweede Kamer verzocht de behandeling uit te stellen, zodat er eerst extra onderzoek gedaan kan worden naar het beleid waarbij alleen gevaccineerden en genezen verklaarde personen openbare plekken mogen bezoeken.

Kuipers schrijft aan de Tweede Kamer dat hij wil laten onderzoeken onder welke omstandigheden 2G een ‘proportionele maatregel’ kan zijn. Ook schrijft hij dat het recente veelbesproken onderzoek van de TU Delft laat zien dat “in de huidige epidemiologische situatie het verschil tussen de effectiviteit van 2G en 3G zodanig klein is dat er geen noodzaak is voor een spoedige invoering” van een 2G-wet.

Het uitstel komt op een moment dat er veel kritiek is op het voorgenomen beleid. Later op dinsdag wordt gestemd over een motie van SGP-Kamerlid Kees van der Staaij en het onafhankelijke Kamerlid Pieter Omtzigt om het wetsvoorstel helemaal in te trekken. Coalitiepartij ChristenUnie en oppositiepartij GroenLinks hebben al laten weten voor die motie te stemmen. De PvdA beraadde zich dinsdag nog. Mocht de wet al door de Tweede Kamer komen, dan is een meerderheid in de Eerste Kamer hoogst onzeker.

Veel kritiek op de minister

Kuipers kreeg vorige week veel kritiek, omdat hij tijdens de persconferentie van dinsdag op basis van het Delftse onderzoek had gezegd dat 2G tot wel 15 procent van het aantal besmettingen kan voorkomen. Maar dit was in een situatie waarin het instrument ook in supermarkten en scholen ingezet zou worden. Daarvoor zijn in Nederland geen plannen. Met de huidige Nederlandse maatregelen zou 2G hooguit 5,4 procent van de besmettingen voorkomen.

De Tweede Kamer behandelt binnenkort nog twee wetten voor de uitbreiding van de coronatoegangsbewijzen. Die zijn bedoeld om 3G-beleid (waarbij ook geteste mensen toegang krijgen) mogelijk te maken op scholen en in het onderwijs.

