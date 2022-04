Kuiken of Nijboer? De PvdA staat voor een lastige keuze

Het belooft spannend te worden, deze ochtend in een zaaltje van de Tweede Kamer. Daar vergadert de fractie van de PvdA over wie haar nieuwe voorzitter moet worden. Er zijn twee kandidaten, een uitgesproken favoriet is er niet.

Henk Nijboer (39) en Attje Kuiken (44) hebben zich beiden kandidaat gesteld. Het is de bedoeling dat aan het einde van de ochtend duidelijk wordt wie de steun van de meeste fractiegenoten heeft. Lilianne Ploumen heeft de Haagse politiek inmiddels verlaten en zal daarom niet meestemmen. Dat betekent dat de beslissing in handen is van acht PvdA-Kamerleden. Mocht de stemming in eerste instantie uitkomen op 4-4, dan wordt er net zo lang gestemd totdat iemand de meerderheid krijgt.

Het vertrek van Ploumen als partijleider en fractievoorzitter, vorige week, kwam onverwachts, ook voor de fractiegenoten zelf. Gisteren liet Ploumen in een brief aan Kamervoorzitter Vera Bergkamp nogmaals weten dat ze haar rol naar eigen zeggen niet goed kon waarmaken. Ze heeft de fractie verlaten om, zoals ze zelf omschrijft, haar opvolger niet voor de voeten te lopen.

Wordt de fractievoorzitter ook partijleider?

De vraag is nu of de winnaar van de strijd van vandaag alleen de nieuwe fractievoorzitter wordt of ook de toekomstige partijleider. Toen CDA’er Sybrand Buma in 2019 het Binnenhof verliet om burgemeester van Leeuwarden te worden, was van meet af aan duidelijk dat de nieuwe fractievoorzitter, Pieter Heerma, geen partijleider zou worden. Dat werd uiteindelijk Wopke Hoekstra, na terugtreden van Hugo de Jonge.

Bij de PvdA is dat nu minder duidelijk. Nijboer stuurde dinsdag een lang bericht rond waarin hij zijn kandidatuur toelichtte. Daarin wekt hij niet de indruk dat hij slechts op de winkel wil passen. Nijboer hoopt ‘de sociaaldemocratische boodschap’ verder te kunnen brengen. Kuiken schrijft in haar sollicitatiebrief dat ‘de conservatieve krachten in ons land vragen om een sterk progressief antwoord’. Ze benadrukt dat ze ‘een schat aan politieke ervaring’ meebrengt. Kuiken is Kamerlid sinds 2006, ze was begin 2017 al even fractievoorzitter na het terugtreden van Diederik Samsom.

Interessant is dat zowel Nijboer als Kuiken positief staat tegenover verdere samenwerking met GroenLinks. De kwestie zorgt voor verdeeldheid binnen de partij én de Tweede Kamerfractie, maar er lijkt weinig verschil te zitten tussen de opvattingen van de twee kandidaten. Nijboer schrijft dat de samenwerking van de afgelopen tijd ‘naar meer smaakt’. En Kuiken wil het verbond met de partij van Jesse Klaver ‘voortzetten en uitbouwen’.

Hoe de partij uiteindelijk een nieuwe leider kiest, in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen, is nog onduidelijk. Het is mogelijk dat het bestuur een lijsttrekkersverkiezing uitschrijft, maar dat is niet zeker. De vorige strijd, tussen Samsom en Lodewijk Asscher, verdiende niet bepaald de schoonheidsprijs.

