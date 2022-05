Kuiken en Klaver teleurgesteld na bezoek Rutte en Kaag: ‘Ik zie geen nieuwe bestuurscultuur’

Al drie dagen lopen premier Mark Rutte en vicepremier Sigrid Kaag in de wandelgangen op en neer, van de ene fractie naar de andere. Om de ‘wensen’ die leven bij de oppositie op te halen, noemt Rutte het consequent. Kaag spreekt liever over een poging hiermee een nieuwe bestuurscultuur te creëren. Maar veel leveren de koffiegesprekken vooralsnog niet op.

Toch lopen de besprekingen elke keer ‘heel goed’, vindt Rutte. Er zijn geen concrete afspraken gemaakt want dit is volgens Rutte pas de eerste ‘ophaalronde’. En er is nog alle tijd, vindt de premier. Want pas na Prinsjesdag wordt de begroting van volgend jaar behandeld.

‘Ze hingen zelfs achterover in hun stoel’

Maar na afloop van het gesprek staan Attje Kuiken (PvdA) en Jesse Klaver (GroenLinks) er toch wat beteuterd bij. Hun verwachtingen waren een stuk hoger gespannen. Eendrachtig hadden de medewerkers van beide partijen dan ook de fractiekamer van de PvdA op orde gebracht, en het hoge bezoek werd ontvangen met broodjes en frisdrank. “Maar er kwam helemaal niks nieuws”, zegt Klaver. Kuiken: “Ze hingen zelfs achterover in hun stoel”.

De kersverse PvdA-fractievoorzitter wees de bewindslieden er nog op dat ook steeds meer middeninkomens niet meer rondkomen door de snelle prijsstijging van levensmiddelen, energie en huren. Kuiken had gevraagd of Rutte en Kaag tenminste ‘het gevoel’ deelden dat er ook ‘snel’ iets voor deze burgers moet worden gedaan. En moet het kabinet burgers niet het vertrouwen geven dat ze de ‘goede’ dingen gaat doen? Ze kreeg als antwoord dat het ‘moeilijk’ was.

‘Oldskool coalitiepolitiek’

Klaver brieste dat de coalitie eerst maandenlang zelf onderhandelt, maar nu niets wil zeggen over de Voorjaarsnota. “Ik zie niets van een nieuwe bestuurscultuur. Dit is gewoon oldskool coalitiepolitiek.” Duidelijk is wel dat inmiddels twee derde van de plannen al definitief is, en dat de coalitie vooral onderzoekt bij welke oppositiepartijen ze steun zal krijgen.

De linkse partijen herhaalden dat het minimumloon verder omhoog moet, de vermogensongelijkheid aangepakt, de huurverhoging teruggedraaid en de energierekening omlaag. Een eventueel tweede gesprek gaan ze niet weigeren. Maar Klaver vraagt liever opnieuw een Kamerdebat aan. Afgelopen dinsdag weigerden de coalitiepartijen eenzelfde verzoek nog te steunen.

JA21 wil zijn huid heel ‘duur’ verkopen

Er moet volgens Klaver op hoofdlijnen in het openbaar worden gedebatteerd over de keuzes die in de Voorjaarsnota worden gemaakt. “Dat zou de Kamer vaker gaan doen, zo was ook afgesproken. Debatteren over de grote lijnen van het beleid. We kunnen niet wachten tot Prinsjesdag, zoals Rutte beweert. De crisis is daarvoor te groot. En dan is het ook te laat om nog extra maatregelen voor 2023 te treffen.”

De andere fractie waar het kabinet steun van wil krijgen is JA21, vanwege de meerderheid die ze dan in de Senaat kan realiseren. Joost Eerdmans en senator Annabel Nanninga zeiden echter hun huid heel ‘duur’ te zullen verkopen. Ze overlegden een wensenlijst, die de facto een forse herziening van de kabinetsplannen betekent. De partij wil lastenverlichting, het asielbeleid openbreken, het stikstofbeleid grondig herzien, de AOW laten meestijgen met het minimumloon en alle box 3-spaarders moeten nog dit jaar compensatie krijgen.

Dat het kabinet de steven wendt is juist de bedoeling en hard nodig, vindt Eerdmans. “We kunnen niet meer bouwen, want we zitten op slot. Mensen kunnen straks ook niet meer vliegen en we jagen de boeren van het land af. Dat moet veranderen.”

