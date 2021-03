Kritiek van de Kamer op vaccinatietempo. ‘Het is een rommeltje’

Opnieuw staat Nederland als het gaat om het aantal gevaccineerden onderaan het Europese lijstje en de Tweede Kamer is hierover ontevreden. Het priktempo stijgt niet zoals beloofd, maar gaat omlaag, klaagt Vera Bergkamp (D66). Het is ‘een rommeltje’, meent Lilianne Ploumen (PvdA). “Waarom duurt het zo lang? Ik krijg het niet helder”, stelt Carla Dik-Faber (ChristenUnie).

De onvrede kwam woensdag aan de oppervlakte in het debat over de verlenging van de lockdown die het kabinet dinsdag aankondigde. Het was de laatste vergadering van de Kamer in de oude samenstelling. Volgende week woensdag treden de vorige week gekozen Kamerleden aan. Een grote Kamermeerderheid steunt de verlenging van de lockdown.

Over de vaart waarmee de GGD prikt, zei coronaminister Hugo de Jonge, dat hij afhankelijk is van de hoeveelheid vaccins die worden geleverd. “Het gebeurt zo snel mogelijk. We maken tempo tot de laatste prik is gezet.” Er is een vertraging, erkent hij, maar die is toe te schrijven aan de twijfel die er was over het vaccin van AstraZeneca. Tijdelijk is het prikken met dit type gestopt, maar nu het sein weer op groen staat, wordt de achterstand snel ingelopen, belooft hij. Hij spreekt tegen dat Nederland achterloopt bij andere Europese landen: “Het is vergelijkbaar.”

Vragen over avondklok

Behalve tot een verlenging van de lockdown tot 20 april besloot het kabinet dinsdag om de avondklok niet om 21.00 uur maar om 22.00 uur in te laten gaan. Ook die maatregel krijgt steun, maar de Kamer heeft wel vragen bij de argumenten die premier Mark Rutte gebruikt. Die betoogde eerder dat de avondklok zeker niet later dan 21.00 uur in moest gaan. Op een later tijdstip zou deze maatregel onvoldoende effect hebben. Nu wordt het toch een uur later. Volgens de premier is er geen andere keus, omdat het door het begin van de zomertijd ’s avonds langer licht is. Burgemeesters en de politie adviseren dat een avondklok die vanaf volgende week woensdag om tien uur ingaat makkelijker is te handhaven.

De Kamer vindt dat het kabinet te traag is met vaccineren, en ook met de invoering van testen om meer maatschappelijke activiteiten mogelijk te maken. “Het schiet niet op”, vindt Sophie Hermans (VVD). “We hebben een experiment gezien met een festival in Biddinghuizen. Je wilt een stap verder”, betoogt Vera Bergkamp (D66). Er wordt hard aan gewerkt, meent De Jonge. Hij verwacht begin mei een wetsvoorstel in te dienen voor de invoering van een ‘testbewijs’.

