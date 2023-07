Kritiek Kamerleden stuit op de teflon van directie Chemours

Excuses wil de Tweede Kamer, en als die niet komen reflectie, of op zijn minst antwoorden op de gestelde vragen. Maar de kritiek van Kamerleden tijdens een hoorzitting over Chemours, glijdt van de directie af als van de teflon die de Dordtse fabriek produceert.

Tot frustratie van CDA-Kamerlid Harmen Krul: “Gisteren zaten we hier met onder meer de NS over het uitvallen van treinen. Ik heb bij die organisaties meer empathie en reflectie gehoord dan ik nu tegenover mij zie. De antwoorden zijn kil, berekenend en koud.” Zijn uitroep leidt tot applaus van het publiek; omwonenden van Chemours zijn massaal op de hoorzitting afgekomen.

Chemours ligt al jaren onder vuur, vanwege de verontreiniging door lekkages en lozingen van allerlei chemische stoffen. Vorige week kwam daar een uitzending van Zembla bovenop, waaruit bleek dat Chemours, en voorloper Dupont, jarenlang informatie achterhield over de schadelijkheid van de stoffen waarmee het werkte.

Extra watermetingen

Bovendien blijkt het oppervlaktewater tot 15 kilometer rondom de fabriek ‘zeer ernstig verontreinigd’ met pfas, een verzamelnaam voor chemische verbindingen. De concentraties van Pfoa, een zeer giftige en mogelijk kankerverwekkende stof, zijn dertienduizend maal hoger dan toegestaan. In 2012 stopte Dupont met het verwerken van Pfoa. Het RIVM gaat de komende tijd extra watermetingen doen.

BBB-Kamerlid Caroline van der Plas wil van de directie weten of zij hun kinderen en kleinkinderen zouden laten zwemmen in plassen in de buurt van de fabriek. Frenk Hulsebosch, lid van het internationale managementteam, zegt dat hij dat gewoon zou doen. “Volgens onze informatie en de normen voor zwemwater is het veilig.”

Volgens Hulsebosch was het Zembla-onderzoek suggestief en bevat het veel onjuiste informatie. Zo zou het programma de norm voor oppervlaktewater gebruikt hebben voor zwemwater. De meertjes in Papendrecht en Sliedrecht voldoen volgens hem wél als zwemwater.

Burgers ziek geworden

De antwoorden van Hulsebosch en directeur An Lemaire van de Dordtse fabriek komen steeds terug op dezelfde verdedigingslinie: dat uit eerder onderzoek van het RIVM en de GGD bleek dat er in de regio-Dordrecht geen hoger aantal zieken is dan in andere Nederlandse regio’s én dat Chemours binnen de vergunning opereert. Lemaire: “We moeten bij de feiten en bij wetenschappelijk onderzoek blijven”. De verhalen van omwonenden noemt zij ‘indrukwekkend’, maar het bedrijf verschoonde volgens haar het productieproces vaak nog vóórdat een nieuwe wettelijke norm ging gelden.

Van der Plas zegt dat zij ‘vooral een technocratisch verhaal’ hoort. “Maar er zijn wel burgers ziek geworden.” ChristenUnie-Kamerlid Stieneke van der Graaf ziet sterke overeenkomsten met de gaswinning in Groningen. “Daar was ook vaak het adagium ‘het mag dus het kan’ of ‘het kan dus het mag’. En vervolgens wordt doorgegaan op oude voet. Als ik het dossier bekijk, dan vind ik het heel ernstig dat het bedrijf al dertig jaar weet van ernstige vervuiling met gevolgen voor de gezondheid. Er is sprake van een doofpot, en dat is in een democratische rechtsstaat heel ernstig.”

Lees ook:

‘Het is onverteerbaar dat groenten uit eigen tuin en moedermelk gevaarlijk blijken te zijn’

De druk op chemiebedrijf Chemours groeit nu blijkt dat het bedrijf wist dat het giftige stoffen loosde. De ChristenUnie roept Chemours op het matje in de Provinciale Staten.