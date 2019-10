Koolmees vraagt gepensioneerden nog vijf weken geduld

Minister Wouter Koolmees van sociale zaken staat onder grote druk om pensioenkortingen van tafel te halen. Oppositiepartij PvdA trekt de steun voor het pensioenakkoord in als kortingen volgend jaar doorgaan. “Dat is bijna een voorwaarde”, zei PvdA’er Gijs van Dijk gisteren in een Kamerdebat. “Laat de kortingen geen breker zijn.” GroenLinks gaat zover nog niet en wil afwachten waar de minister mee komt.

In september beloofde Koolmees om te onderzoeken hoe hij kortingen kan voorkomen. Hij praat daarover met pensioenfondsen, vakbonden en werkgevers. Over vijf weken bericht hij de Tweede Kamer over het resultaat.

Het pensioenakkoord, dat in juni werd gesloten tussen kabinet, vakbonden en werkgevers, gaat ervan uit dat de kans op kortingen afneemt. Het duurt een paar jaar voordat de afspraken die erin staan worden ingevoerd en het zou vreemd zijn om in de tussentijd, terwijl de oude regels nog gelden, toch te korten, was in juni de gedachte bij de ondertekenaars. Maar garanties werden niet gegeven door het kabinet. Nu staat een aantal fondsen er door de lage rente zo slecht voor dat ze volgend jaar moeten korten. Ze moeten de pensioenen verlagen en de pen­sioenopbouw van mensen die nog werken versoberen.

Bij de verkenning naar maatregelen om deze kortingen te voorkomen, liggen wat minister Koolmees betreft veel opties op tafel, zoals het verlagen van buffereisen voor pen­sioenfondsen en fondsen langer de tijd geven om hun buffers op orde te brengen. Het aanpassen van de rekenrente, zoals PVV, SP en 50Plus willen, is wat de minister betreft ‘geen verstandige oplossing’.

Koolmees gaf wel aan dat, als hij een mogelijkheid vindt om kortingen te voorkomen, die aanpassing geldt voor alle pensioenfondsen. Het moet een oplossing zijn voor de pensioenfondsen in de metaal (PME en PMT) en ook voor ambtenaren (ABP) en personeel in de zorg en de welzijnssector (PFZW). Koolmees: “Niemand wil graag dat er gekort wordt op de pensioenen. Als we moeten korten, komt dat hard aan bij gepensioneerden en mensen die te maken krijgen met een lagere pensioenopbouw.”

De VVD wil voorzichtig zijn met het geld in de pensioenpotten. Bij het huidige pensioenstelsel worden te hoge uitkeringen beloofd, meent Kamerlid Roald van der Linde: “Het lijkt een Mercedes, maar als je onder de motorkap kijkt, zie je een lelijke eend”.

Volgens de SP klop daar niks van: “Als je onder de kap kijkt, zie je een bak geld”, meent Kamerlid Bart van Kent. Hij wil zo snel mogelijk hogere pensioenuitkeringen.

Van Kent probeerde de minister tevergeefs een toezegging te ontlokken. Hij betoogde dat een aantal deskundigen en oud-bestuurders afgelopen weekeinde verhoging van de rekenrente bepleitte zodat de pensioenen niet gekort hoeven te worden. “Dat brengt rust in de tent.”

Koolmees gaf geen sjoege. Hij wees erop dat andere deskundigen woensdagochtend in Het Financieele Dagblad juist tegen aanpassing van de rekenrente pleitten. “Ik ben op zoek en kan niet vooruitlopen op wat eruit komt”, zei hij tegen de ongeduldige Kamerleden.

Lees ook:

Kan minister Koolmees korting van pensioenen nog voorkomen?

Zijn kortingen op de pensioenuitkeringen nog te voorkomen? Het antwoord van Wouter Koolmees, minister van sociale zaken, op die vraag is cruciaal. Hij moet een geitenpaadje zien te vinden.



Pensioenkortingen zijn grotendeels onnodig, zeggen experts. Gaat dit iets veranderen?



Pensioenkortingen zijn grotendeels onnodig, stellen veertig experts in een brandbrief aan de Tweede Kamer. Gaan zij hiermee het verschil maken?