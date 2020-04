Koolmees over de gaten in het noodpakket: ‘We kunnen niet iedereen gelukkig maken’

Het kabinet hoopt mogelijkheden te vinden voor extra steun voor flexwerkers en voor bedrijven met veel seizoenswerk. Maar minister Wouter Koolmees van sociale zaken waarschuwt voor te hoge verwachtingen. Hij wees de Kamer er dinsdag op dat de bestaande steunregelingen snel, simpel en tijdelijk zijn. Dan is maatwerk heel lastig. Koolmees: “Hier heb ik zelf ook buikpijn van. We kunnen niet iedereen gelukkig maken.”

Samen met staatssecretaris Tamara van Ark sprak Koolmees dinsdag met de Tweede Kamer over het noodpakket dat het kabinet maakte voor het bedrijfsleven. Een van de belangrijke maatregelen gaat over loonkosten. Als de omzet van een bedrijf met meer dan 20 procent daalt, vergoedt de overheid een deel van de loonkosten van het personeel. Op die manier hoopt het kabinet de economie tijdens de coronacrisis zoveel mogelijk overeind te houden. Het kabinet riep eerder bedrijven op om werknemers, ook al hebben zij een tijdelijk contract, in dienst te houden. Toch verliezen veel flexkrachten hun werk.

Buiten de boot

De Kamer wil een extra regeling voor flexkrachten. PvdA’er Gijs van Dijk: “De flexkrachten komen terecht in een valkuil. Er is een vangnet nodig.” Een deel van de tijdelijke krachten heeft bijvoorbeeld te kort gewerkt om WW-rechten op te bouwen en heeft een partner met een inkomen en dus geen recht op bijstand. Het kabinet overweegt iets extra’s te doen voor tijdelijke arbeidskrachten die op straat komen te staan. Maar Koolmees waarschuwt: “Het moet uitvoerbaar zijn. En ik moet het kunnen uitleggen aan anderen die uiteindelijk toch nog buiten de boot vallen.”

Binnen een week hebben 83.000 bedrijven een aanvraag gedaan voor steun om lonen door te betalen. Ruim 66.000 bedrijven kregen een voorschot van samen 1,3 miljard euro. Koolmees: “Er is snel uitbetaald. Het gaat tot nu toe goed, mede omdat wij een simpele regeling hebben. We kunnen niet voor elke groep een aparte regeling maken. Dat kunnen we gewoon niet waarmaken.”

Een groot deel van de Tweede Kamer signaleert dat behalve een deel van de flexwerkers, ook de seizoensgebonden sectoren, zoals de sierteelt en strandpaviljoens achter het net vissen. De regel is namelijk dat de omzet in maart, april en mei minimaal 20 procent gedaald moet zijn om in aanmerking te komen voor steun. Die daling wordt afgemeten aan een kwart van de omzet over het hele jaar 2019. Dat sluit niet aan bij bedrijven waar de omzet in de loop van het jaar sterk schommelt. Koolmees wil een oplossing zoeken, maar belooft niks. “Wij weten dat het niet perfect is.”

