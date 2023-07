Komt Pieter Omtzigt nu met een eigen partij?

Het is inmiddels bijna twee weken geleden dat Pieter Omtzigt (ex-CDA, nu een eenmansfractie) aankondigde binnen ‘een aantal weken’ een besluit over zijn toekomst te nemen. Sindsdien wachten zijn fans in spanning af.

In politiek Den Haag zijn ondertussen al veel panelen verschoven sinds de val van het kabinet-Rutte IV. Premier Rutte, minister Kaag, en de ministers Hoekstra, De Jonge en Schouten kondigden hun vertrek aan. Dilan Yesilgöz (VVD) en Rob Jetten (D66) worden de nieuwe lijsttrekkers. CDA en PvdA-GroenLinks bepalen dat later. Zonder Omtzigt lijkt de strijd om het torentje straks te gaan om VVD, BBB en eventueel de nieuwe combinatie PvdA-GroenLinks.

Een politieke partij oprichten doe ik niet in mijn eentje, zegt Omtzigt

Maar dat kan allemaal veranderen als Omtzigt meedoet aan de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november. Er zijn al opiniepeilingen gehouden over wat het ‘Omtzigt-effect’ zou kunnen zijn. Daaruit blijkt steeds dat Omtzigt als een komeet omhoog kan schieten. Hij zou zomaar eens de grootste partij van het land kunnen worden. Omtzigts politieke belofte af te rekenen met de oude bestuurscultuur spreekt veel kiezers aan.

De 49-jarige Twentse politicus moet hom of kuit geven wil hij zijn politieke carrière ook kunnen voortzetten. Tot nu toe bleef hij vaag over die eigen partij. Het komt voor hem eigenlijk te vroeg. Tijdens een lezing in Leeuwarden vorige maand aarzelde Omtzigt zelfs nog openlijk: “Een politieke partij oprichten doe ik niet in mijn eentje. Ik zoek sympathisanten met wie ik gezamenlijk plannen uitwerk. Ik doe het dus, als ik denk dat ik er klaar voor ben.”

Het is een bevrijding om de eigen politieke koers te bepalen

Nog geen twee jaar geleden zat Omtzigt ook nog thuis met een stevige burn-out. Hij stapte toen uit het CDA omdat de partij slecht met hem was omgegaan. Hij ging wel in de Kamer door als onafhankelijke eenmansfractie. De afgelopen periode noemde hij een ‘lastige’ en ‘ingewikkelde’. Hij klaagde meermaals over de minimale fractie-ondersteuning terwijl hij ook nog herstellende was van zijn ziekte. Tegelijkertijd, zo zei Omtzigt in Leeuwarden, voelde het als een ‘bevrijding’ omdat hij eindelijk zijn eigen politieke koers mocht bepalen.

Die politieke vrijheid laat hij zich niet meer afnemen. Groepjes oud-CDA’ers gingen alvast ‘in de geest van’ Omtzigt met een nieuwe partij de verkiezingen in voor de gemeenteraden- en provincies. Maar Omtzigt wilde niets van hen weten. Hij wil zelf de regie houden.

Hij keert daarom zeker niet terug naar het CDA. Dat hoofdstuk is definitief afgesloten, zegt hij. Ook sluit Omtzigt zich niet aan bij BBB, de nieuwe partij van Caroline van der Plas, aldus zijn woordvoerster vorige week. Dat betekent dat er nog twee opties open liggen: vertrekken uit de Haagse politiek of terugkeren met een eigen partij.

Er moeten nog wel 580 steunverklaringen van kiezers worden verzameld

Als Omtzigt daadwerkelijk een partij gaat oprichten, zal hij in korte tijd nog een berg werk moeten verzetten. Vóór 28 augustus moet zijn partijvereniging bij de Kiesraad zijn aangemeld. Er moet een waarborgsom van 11.250 euro worden gestort en er moeten vervolgens 580 steunverklaringen van kiezers worden verzameld om straks in alle 20 kieskringen te mogen meedoen met de verkiezingen. Deze steunverklaringen moeten persoonlijk en uiterlijk 25 september zijn ingeleverd bij de gemeente waar de kiezer staat ingeschreven.

Vervolgens moet Omtzigt een verkiezingsprogramma opstellen en een kandidatenlijst waarop minimaal 40 capabele en deskundige mensen staan die hij vertrouwt. Er zal ook nog een campagne moeten worden bedacht waarvoor geld moet worden ingezameld. De SP had in 2021 hiervoor 20 miljoen beschikbaar, terwijl D66 voor die campagne nog een miljoen euro van een miljardair ontving. Ter vergelijking: De Stichting Steunfonds Groep Omtzigt haalde vorig jaar met kleine giften 2 ton op.

Lees ook:

‘Positie Omtzigt, functie elders’ houdt de Tweede Kamer nog altijd bezig

Pieter Omtzigt zocht tijdens een hoorzitting met de verkenners vergeefs naar meer duidelijkheid.