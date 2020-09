Knippen en plakken met beelden uit de Tweede Kamer levert piekfijn campagnemateriaal op

Jan Marijnissen van de SP, vader van huidige fractievoorzitter Lilian Marijnissen, is er ooit mee begonnen. Al vijftien jaar geleden zag hij, hoe je campagnemateriaal kunt maken van beelden uit de Tweede Kamer, waar alle debatten worden opgenomen en het beeld vrij beschikbaar is voor de fracties.

Marijnissen senior begon bij de algemene beschouwingen van 2004 tot verbazing van veel andere Kamerleden een lange brief voor te lezen, van een oudere vrouw uit Lelystad die door armoede haar warme maaltijd moest overslaan, “terwijl het kabinet zichzelf loonsverhoging geeft”, zo schreef ze. De vrouw zat toevallig ook op de publieke tribune, wat de SP geregeld had. En warempel, de opnames belandden integraal in een reclamespotje van de SP. Daar was over nagedacht. Jaren later vertelde Marijnissen nog trots dat zijn partij wel twee jaar lang plezier van het spotje had gehad, in de campagne die leidde tot de grootste verkiezingszege voor de SP in de geschiedenis.

Nieuw is het dus zeker niet, wat er de laatste tijd gebeurt in de Tweede Kamer. Thierry Baudet van Forum voor Democratie gebruikt de plenaire zaal graag als gratis opnamestudio. Dit tot ergernis van Kamervoorzitter Khadija Arib. Zij trok vorige week resoluut de stekker eruit toen Baudet bij interrupties weer eens zijpaden insloeg die vooral bedoeld waren voor zijn eigen youtubekanaal. “Volgens mij hebt u genoeg beelden voor een filmpje”, kapte zij af.

Baudet knipte Omtzigts antwoord weg en verving dat met een uitspraak uit een ander debat

Arib gruwelt ervan dat Forum citaten van Kamerdebatten creatief husselt tot, volgens haar, ‘eenzijdige filmpjes’. Baudet heeft het daarover ook aan de stok met CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt, een van zijn slachtoffers. Baudet lokte hem uit tot een debatje over de euro, knipte het echte antwoord van Omtzigt weg en verving dat doodleuk met een uitspraak van Omtzigt uit een heel ander debat met een ander Kamerlid. “Dat zou je bij anderen fake news noemen”, brieste de CDA’er, die het al vaker overkwam.

Nu moet erbij gezegd dat álle partijen graag de opnames van debatten in de Tweede Kamer gebruiken voor eigen campagnefilmpjes, zij het dan zonder andermans citaten te verknippen. De meeste fracties hebben bij belangrijke debatten een medewerker paraat die snel de belangrijkste uitspraken monteert voor filmpjes op Facebook. Zo weet de achterban waar de partij mee bezig is, redeneren ze. Zelfs de SGP heeft onlangs een speciale medewerker aangenomen om actuele filmpjes te monteren, een jonge vrouw die zorgt dat de partij digitaal altijd wakker is.

Top 3 Snode acties met debatopnames 1.Tunahan Kuzu (Denk) 2.Jan Marijnissen (SP) 3.Thierry Baudet (Forum voor Democratie)

De Kamervoorzitter heeft al vaker geklaagd dat de camera’s er in de Tweede Kamer niet staan voor promotiefilmpjes. Vooral de partij Denk maakte het bont, eerder. “Het is hier Studio Aalsmeer niet, dit is een parlement”, mopperde Arib in 2019 toen Denk met de PVV verwikkeld raakte in scheldpartijen. Denk maakte ook graag filmpjes om Kamerleden van Turkse en Marokkaanse afkomst aan de schandpaal te nagelen, en lokte beelden uit door hoofdelijke stemmingen aan te vragen.

Ook de PVV van Geert Wilders mag graag knippen en plakken, zij het alleen met beelden van buiten de Tweede Kamer. Wilders stuurde eens een foto rond, waarin hij D66-fractievoorzitter Pechtold had gefotoshopt alsof die meeliep in een demonstratie van Hamas.

Een filmpje zien aankomen, is een vaardigheid die veel fractievoorzitters snel ontwikkelen. Jesse Klaver van GroenLinks had het onlangs direct in de gaten toen Thierry Baudet met hem interrumpeerde over immigratie. De vragen waren vreemd, want ze waren gericht aan minister Hugo de Jonge, die helemaal die dag niet aan het woord kwam. Klaver rook onraad. “Even voor de duidelijkheid, ik ben Jesse Klaver, van GroenLinks”, greep hij in. En inderdaad: die beelden zond Forum voor Democratie niet uit.

De rubriek Plein 2 behandelt de belangrijke en minder belangrijke bijzaken in politiek Den Haag, beschreven door de parlementaire redactie van Trouw.