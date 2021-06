Klimaatdoelen? Nederland blijkt een van de ‘vieze mannen’ van Europa, maar kan daar makkelijk wat aan doen

Nederland behoort in Europa tot de achterhoede als het gaat om het terugdringen van CO 2 -uitstoot. Alleen Polen heeft een grotere opgave om de klimaatdoelen te halen, blijkt uit een Europese vergelijking van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Aan de Nederlandse achterstandspositie zit ook een positieve kant: het is eenvoudiger om op korte termijn een ‘grote klapper’ te maken bij het terugdringen van de CO 2 -uitstoot. Zo heeft Nederland kolencentrales die nog niet gesloten zijn. In bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk en Denemarken, zijn die al opgedoekt.

Dat Nederland één van de ‘vieze mannen’ van Europa is, komt door de relatief grote industrie- en landbouwsector, beide goed voor een groot deel van de uitstoot van broeikasgassen. Daarnaast had Nederland de afgelopen jaren een relatief grote economische groei en bevolkingstoename.

Leren van de buurlanden

Het PBL deed de verkenning met het oog op de verscherpte Europese klimaatambities. De Europese Commissie wil de CO 2 -uitstoot van het continent in 2050 naar nul teruggebracht hebben. In 2030 moet de uitstoot al met 55 procent gereduceerd zijn ten opzichte van 1990. Binnenkort presenteert de Commissie een nadere uitwerking per lidstaat. Nederland bracht de CO 2 -emissies tot 2019 met 18 procent terug. De reductie in het VK was driemaal zo hoog, in Duitsland, Denemarken en Zweden het dubbele of meer.

Als het Nederland voor 2030 eenmaal gelukt is om een inhaalslag te maken met relatief korte klappen, dan wachten de moeilijke ingrepen. Die zijn volgens het PBL even lastig als in andere landen. Zweden, Denemarken en het VK zijn nu al aan die moeilijke stappen toe. De Scandinavische landen worstelen met het terugbrengen van de uitstoot in de landbouw en de transportsector. Denemarken wil CO 2 gaan afvangen en opslaan en overweegt een hogere CO 2 -heffing, zaken waar Nederland ook nog mee bezig is.

Er valt voor toekomstige kabinetten genoeg te leren van de buurlanden. Volgens het PBL is consistent langdurig klimaatbeleid essentieel voor het halen van de klimaatdoelen. De onderzoekers prijzen de klimaatwetten die de meeste landen hebben. In 2019 nam het Nederlandse parlement een klimaatwet aan. Het VK heeft er al een sinds 2008. Vanaf 2010 liepen daar de broeikasgasemissies fors terug, dankzij het sluiten van kolencentrales, een CO 2 -prijs en investeringen in duurzame energie.

Lof voor Denemarken en Zweden

Het PBL prijst Denemarken en Zweden, omdat de regeringen in die landen klimaatdeals sloten waar een groot deel van de oppositie zich ook in kon vinden. Daardoor voeren die landen een stabiel langetermijnbeleid. Denemarken verhoogde het doel voor 2030 onlangs naar 70 procent. Dat kan, omdat het land de afgelopen jaren ‘pionierde’ met grote hoeveelheden windmolens.

Frankrijk en het VK maken gebruik van burgerfora om het draagvlak voor klimaatmaatregelen te vergroten. Het kabinet overweegt ook dergelijke fora, waarin burgers mee kunnen praten over beleid. In Frankrijk waren veel deelnemers enthousiast, hoewel er ook teleurstelling was dat veel voornemens door de regering werden afgezwakt. In het VK was de opzet van het forum vrijblijvender, niettemin nam de regering voorstellen over. Volgens het PBL kunnen burgerfora helpen het draagvlak te vergroten, alleen moet van tevoren wel duidelijk zijn of uitspraken van de bevolking bindend zijn. Daarnaast kan representativiteit een probleem zijn.

