Kleine meerderheid CDA Brabant wil samen met Forum voor Democratie

Een kleine meerderheid van de Brabantse CDA-leden heeft ingestemd met de voorgenomen samenwerking tussen CDA en het populistische Forum voor Democratie, waarmee de partij samen met VVD en Brabants Belang een provinciaal college wil vormen. De CDA-fractie in de Staten moet daar later op de dag een definitief standpunt over innemen.

De digitale ledenpeiling was een alternatief voor een algemene ledenvergadering, die door de coronacrisis geen doorgang kon vinden. Niet meer dan 20 procent van de leden sprak een oordeel uit. Dat lijkt weinig, maar dat is meer dan het aantal leden dat doorgaans op een algemene ledenvergadering zijn stem uit brengt.

De samenwerking tussen CDA en FVD lijkt in ieder geval de Brabantse partijafdeling te splijten. Afgelopen tijd was er veel kritiek op de voorgenomen coalitie. Deze week nog riepen partijprominenten als oud-ministers Ernst Hirsch Ballin en Hanja Maij-Weggen, maar ook Brabantse mastodonten, de partij op af te zien van de ‘collaboratie’ met FVD. ‘Dit avontuur kan alleen maar desastreus aflopen en holt de provincie van binnenuit volledig uit.’

Boervriendelijker koers

De afdelingen Oisterwijk en Heusden tekenden protest aan tegen de procedure omdat niet alle leden voor de raadpleging zijn uitgenodigd en de vraagstelling te sturend is. Ook zou niet duidelijk zijn waarvóór of waartégen zij moesten zijn, omdat het inhoudelijke bestuursakkoord nog onbekend is. Veel Brabantse CDA-leden zijn bijvoorbeeld bang dat er wordt bezuinigd op cultuur. De voorstanders denken juist dat samenwerking met de partij van Thierry Baudet leidt tot een ‘boervriendelijker’ koers.

De tegenstanders laakten deze weken de totale afwezigheid van landelijk voorzitter Rutger Ploum. Die kwam pas vannacht met de verklaring dat de leden in Brabant ondanks de coronacrisis ‘voldoende de mogelijkheid hebben gekregen via de digitale ledenraadpleging advies te geven’. Hij wijst daarmee het formele beroep van de afdelingen Oisterwijk en Heusden tegen de procedure af. Volgens Ploum zijn er veel groepsgesprekken en belrondes geweest langs de Brabantse afdelingen, die ook worden voortgezet in de komende tijd. ‘Dit alles maakt veel los bij de leden en daar hebben wij alle begrip voor’, aldus Ploum. Hij gaat opnieuw niet inhoudelijk op de kritiek van de tegenstanders in.

De vrees van de tegenstanders is dat het experiment met FvD in Brabant de deur opent voor een landelijke samenwerking na de Tweede Kamer-verkiezingen van volgend jaar. “Ik vermoed namelijk dat het CDA onze provincie als proeftuin gebruikt om te kijken of samenwerking met Forum door de achterban wordt geaccepteerd”, zei Guus Mulders van de afdeling Oisterwijk gisteren tegen Trouw. “Zodat dit ook landelijk mogelijk wordt. Daaróm moeten we laten zien dat wij als CDA’ers een coalitie volstrekt afkeuren.’

