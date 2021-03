Klappen voor links, en dat ondanks vier jaar oppositie

De PvdA evenaarde in de exitpoll met negen zetels het slechtste verkiezingsresultaat uit de partijgeschiedenis. De SP lijkt zes zetels te verliezen en zal vermoedelijk acht blauwe stoelen bezetten in de Tweede Kamer. Na de Provinciale Statenverkiezingen en de Europese verkiezingen, lijdt Lilian Marijnissen opnieuw een gevoelige verkiezingsnederlaag.

Ook GroenLinks kreeg een flinke dreun te verduren. Het lijkt erop dat links sterk te lijden heeft gehad van de stormachtige opkomst van D66.

Plek in het kabinet

Opmerkelijk genoeg lonken zowel de PvdA als de SP ondanks de al langer slechte peilingen al een tijdje naar een plek in het kabinet. Voor bestuurderspartij PvdA is dat niet zo vreemd. De SP zat nog nooit in de regering en sluit tegenwoordig zelfs de VVD niet meer uit als coalitiepartner. VVD-leider Mark Rutte zocht tijdens de campagne soms ook nadrukkelijk aansluiting bij Lilian Marijnissen.

De voorlopige uitslag is echter nog slechter dan de meest pessimistische scenario’s. Het ligt niet voor de hand dat de linkse partijen direct in zicht komen voor een kabinet.

Daar staat tegenover dat de partijen al langer een kans ruiken om een deel van hun idealen te verwezenlijken, nu ook rechtse partijen opschuiven naar links. Veel partijen willen een hoger minimumloon, iets wat Ploumen als breekpunt voor een coalitie heeft geformuleerd. Ook vinden vrijwel alle partijen dat de lonen in zorg en onderwijs omhoog moeten en dat de rijkste Nederlanders meer belasting moeten betalen.

Bijschaven van de ‘rafelranden van het kapitalisme’

De linkse partijen taxeren dat deelname aan een kabinet dat, in VVD-taal ‘de rafelranden van het kapitalisme wil bijschaven’, meer door de kiezer gewaardeerd zal worden dan meedoen aan een rechts kabinet dat vooral wil bezuinigen, zoals de PvdA deed met de VVD in Rutte II. De kiezer heeft de PvdA dit kennelijk nog niet vergeven. Extra pijnlijk voor de sociaaldemocraten is dat de nieuwe partijleider Ploumen, die in de campagne de verbinding zocht met haar collega’s, vaak werd aangevallen op Rutte II. Haar voorganger Lodewijk Asscher vertrok, omdat het verleden en dan vooral de toeslagenaffaire hem bleven achtervolgen.

Om sterker te staan in een nieuw kabinet hebben PvdA, GroenLinks en SP de afgelopen twee jaar vaak uitgesproken niet in hun eentje een kabinet in te gaan. Daarvoor zijn zij nu afhankelijk van D66-leider Sigrid Kaag. D66 kan vrij eenvoudig in een kabinet met VVD en CDA. Kaag liet tot nu toe in het midden met wie zij een kabinet in wil. VVD-leider Rutte wil het liefst met het CDA in zee. Voor Kaag is het vermoedelijk verleidelijker om twee linkse partijen binnen te halen, zodat D66 niet de meest linkse partij is.

