Kinderopvang mag vaccinatiebewijs gaan eisen

Willen kinderdagverblijven alleen kinderen op de crèche die tegen ­mazelen en ­andere kinderziektes zijn gevaccineerd? Dan kunnen ze voortaan een deurbeleid voeren, zo heeft een grote meerderheid van de Tweede Kamer gisteren besloten. Wie zijn baby niet wil laten vaccineren, moet dan op zoek naar een andere opvangplek.

Een D66-initiatiefwet om dit te regelen, is dinsdag met steun van de meeste partijen aangenomen. Alleen CDA, ChristenUnie, SP en SGP stemden tegen. D66 paste de wet vorige week nog op enkele punten aan, waarna ook de partijen die twijfelden, over de streep werden getrokken.

Voor het eerst wil de politiek de vrijheid van ouders om zelf te beslissen over vaccinatie beperken. Heel voorzichtig, en met een typisch Nederlandse oplossing. Er komt geen algemene vaccinatieplicht voor de kinderopvang, zoals in Duitsland, waar de regering vorig jaar besloot dat ook scholen boetes mogen uitdelen als kinderen niet tegen mazelen zijn gevaccineerd. In Nederland wordt het voorlopig aan de kinderopvang zelf overgelaten.

Het ene kinderdagverblijf zal van alle nieuwe baby’s en kinderen die worden aangemeld gaan eisen dat zij een vaccinatiebewijs inleveren. Het andere kinderdagverblijf zal alle kinderen blijven opvangen, ook kinderen van ‘anti-vaxxers’. Mogelijk leidt dit ertoe dat juist op die crèches de kans op een mazelenuitbraak groter wordt. Volgens D66 kan de maatregel in de zomer ingaan. De Eerste Kamer moet nog wel akkoord, maar ook daar lijkt ruime steun te zijn.

Beschermende paraplu

Het kabinet zelf was nog niet toe aan deze maatregel. Pas als de vaccinatiegraad verder daalt, is volgens het kabinet de discussie over “verdergaande, algemeen verplichtende maatregelen aan de orde”. Tot die tijd zet het kabinet in op betere voorlichting aan ouders, vooral aan ouders die sceptisch zijn over vaccinatie. Nog steeds zijn te weinig kinderen gevaccineerd. Hoewel voor het eerst weer iets meer ouders meedoen aan het rijksvaccinatieprogramma, heeft van de kinderen tot twee jaar maar 90,2 procent alle vaccinaties gekregen. Pas bij 95 procent is er volgens de Wereldgezondheidsorganisatie een beschermende ‘paraplu’ die voorkomt dat kinderziekten kunnen uitbreken.

D66 kwam met het voorstel nadat vorig jaar zomer mazelen uitbrak op kinderdagverblijven in Den Haag, Zoetermeer, Leiden en Urk. VVD en SP willen nog verder gaan, en komen binnenkort met een plan om in de hele kinderopvang vaccinatie verplicht te stellen.

Hoeveel kinderdagverblijven eisen gaan stellen, is nog onduidelijk. In de kinderopvang klonk de afgelopen tijd gemopper dat het controleren van vaccinatiebewijzen niet de taak is van crèches. Zij zien op tegen het papierwerk en zijn onzeker of anti-vaxxers misschien alsnog naar de rechter stappen om te eisen dat hun niet-gevaccineerde kind een opvangplek krijgt.

Het is ook denkbaar dat ouders zelf gaan vragen om een ‘veilig’ kinderdagverblijf, waar alle kinderen tegen mazelen zijn gevaccineerd. D66 ziet dat ook als doel van de nieuwe maatregel. “Het wordt tijd om de ouders die zich zorgen maken bescherming te bieden”, zei D66-­Kamerlid Antje Diertens. VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff haalde vorig jaar het voorbeeld van zijn eigen dochtertje aan. “Omdat andere ­ouders vaccinatie weigeren, is ook mijn dochter minder beschermd. Het is absurd dat de overheid maatregelen moet ­nemen.”

Het CDA is bang dat door de nieuwe maatregel ‘brandhaarden’ ontstaan van kinderdagverblijven die geen kinderen weigeren en juist veel niet-gevaccineerde kinderen tellen. Een andere zorg is bureaucratie. “Straks zijn de leidsters het hele jaar door bezig met het vragen naar een papiertje”, denkt CDA-Kamerlid Wytske Postma. De SP stemde tegen omdat de fractie vindt dat niet de kinderdagverblijven zelf, maar de overheid ‘de norm moet stellen’ bij vaccinaties.

