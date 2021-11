Kiezers VVD en CDA willen steviger klimaatbeleid

Het nieuwe kabinet moet meer doen tegen klimaatverandering, vinden de kiezers van de formerende partijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Uit onderzoek van I&O Research blijkt dat met name kiezers van VVD en CDA voortvarend klimaatbeleid steeds belangrijker gaan vinden.

Uit de peiling blijkt dat 80 procent van de CDA-kiezers en 61 procent van de VVD-kiezers vinden dat een nieuw kabinet meer moet doen om opwarming van de aarde te voorkomen. In september lag dit nog rond de 50 procent. Van de D66-stemmers is 93 procent deze mening toegedaan, net als 79 procent van de ChristenUnie-kiezers. Partij voor de Dieren- en Voltstemmers zijn met 96 procent in overgrote meerderheid voor een strenger klimaatbeleid.

Onderzoeker Asher van der Schelde ziet vooral bij centrumrechtse partijen een kanteling. “Voorheen vond ongeveer de helft van de VVD-kiezers dat er meer klimaatactie nodig was. Dat percentage stijgt al een tijdje.”

De centrumrechtse partijen lijken er ook zelf steeds meer van overtuigd dat verdergaand klimaatbeleid nodig is. Deze week lekte via de Volkskrant een document uit de kabinetsformatie uit, waaruit bleek dat VVD en CDA bereid zijn om D66 tegemoet te komen rond het klimaat. Zo willen de partijen de staatsschuld laten oplopen om vele miljarden in klimaatbeleid te investeren. Ook omarmen de twee partijen in het stuk 55 procent CO 2 -reductie in 2030, een percentage aan de bovengrens van nieuwe Europese klimaateisen. Staatssecretaris Dilan Yesilgöz van klimaat zei eerder dat de Nederlandse ambitie wat haar betreft ook rond 52 procent kan uitkomen. De twee centrumrechtse partijen willen verder inzetten op kernenergie.

De steun voor verdergaand klimaatbeleid groeit bij vrijwel alle partijen. In februari vond 13 procent van de kiezers dat het kabinet ‘veel meer’ moet doen tegen klimaatverandering, inmiddels is drie op de tien die mening toegedaan.

Ook PVV’ers zijn voor steviger klimaatbeleid

Opvallend is dat ook bij andere rechtse partijen een groter deel van de kiezers voor een steviger klimaatbeleid is, dan voor een minder vergaand beleid. (zie tabel). Dat geldt voor de SGP (45 procent, tegen 26 procent die vindt dat er minder moet gebeuren), BBB (41 tegen 19 procent) en zelfs de PVV (38 tegen 28 procent). De PVV-fractie ontkent klimaatverandering. De enige partij waarvan een meerderheid vindt dat er minder moet gebeuren, is JA21. Er kwamen te weinig stemmers van Forum voor Democratie uit de peiling om die groep los mee te nemen in de resultaten.

Ook de mate waarin Nederlanders zich zorgen maken over het klimaat neemt toe ten opzichte van eerdere peilingen van I&O. Driekwart van de Nederlanders is bezorgd over klimaatverandering. Afgelopen september was dit nog 69 procent.

Mogelijk heeft de recente klimaattop in Glasgow iets te maken met de groeiende zorg. Van de door I&O onderzochte kiezers die de top in meer of mindere mate volgden, denkt slechts 16 procent dat dankzij de onderhandelingen de doelen van het Parijse klimaatakkoord gehaald worden. De bijna 200 landen die deelnamen aan die top, spraken af om op termijn het stoken van kolen uit te bannen en te stoppen met het subsidiëren van fossiele brandstoffen. Daarmee is ‘Parijs’ nog niet in zicht.

De rol die premier Mark Rutte in Glasgow speelde, wordt niet erg gewaardeerd. Rutte riep op tot ‘actie, actie, actie’, maar Nederland weigerde in eerste instantie een document te tekenen waarmee exportsteun aan de fossiele industrie beëindigd wordt. Een merendeel van de gepeilde kiezers vindt Ruttes optreden in Glasgow daarom niet realistisch, niet idealistisch en niet geloofwaardig. Slechts 8 procent noemt de premier een ‘echte klimaatleider’. Onder de VVD-kiezers ligt dit percentage iets hoger. Maar ook daar vindt slechts een kwart de eigen voorman een klimaatleider.

