Khadija Arib wil door als Kamervoorzitter, maar of ze haar functie kan behouden is nog maar de vraag

Ze vindt het simpelweg nog steeds “leuk en eervol om te doen”, en “continuïteit, stabiliteit en ervaring is belangrijk.” Dat geldt voor Kamerleden, maar zeker ook voor hun voorzitter. En dus hoopt Khadija Arib na de verkiezingen terug te keren in haar functie als voorzitter van de Tweede Kamer, zo zegt ze zaterdag in de Telegraaf. “Sommige mensen zeggen: je moet op je hoogtepunt stoppen”, zegt ze tegen de krant. “Maar wanneer zit je op je hoogtepunt? Ik voel me hier thuis en ik denk dat ik een toegevoegde waarde heb.”

Met het interview maakt Arib een einde aan speculaties die al langer de ronde deden op het Binnenhof. Ja, ze wil inderdaad door. Maar hoewel ze zeer populair is bij kiezers, en goed ligt bij Tweede Kamerfracties van links tot rechts, is het allerminst zeker dat ze haar functie kan behouden.

Een prominente plek op de PvdA-lijst zal ze vermoedelijk wel weten te bemachtigen, maar opnieuw verkozen worden tot Kamerlid is nog niet genoeg. Na de verkiezingen stemt de nieuwe Tweede Kamer over wie de voorzitter moet worden. De verhoudingen in het parlement tegen die tijd, laten zich moeilijk voorspellen. Zullen andere partijen eigen kandidaten naar voren willen schuiven? Namen als Ockje Tellegen (VVD) en Paul van Meenen (D66) worden wel eens genoemd, maar behalve Arib heeft nog niemand formeel aangekondigd te zullen dingen naar het Kamervoorzitterschap.

Voordelig voor Arib is wellicht wel dat de nodige ervaren Kamerleden hebben aangegeven na de Kamerverkiezingen niet terug te keren. Madeleine Toorenburg (CDA) stelde zich eerder ook kandidaat voor het voorzitterschap, maar is door haar vertrek uit de Kamer na maart 2021 definitief geen concurrent meer.

De publieke verkiezing van de Kamervoorzitter worden sinds 2002 gehouden. Voor die tijd werd de voorzitter in de regel geleverd door de grootste partij in de Kamer. Toen Frans Weisglas in 2002 de positie bemachtigde, was niet zijn VVD, maar het CDA de grootste partij in de Tweede Kamer. Ook in 2006, toen Gerdi Verbeet van de PvdA het stokje overnam, was CDA de grootste partij. Toen Arib bij een tussentijdse verkiezing werd gekozen, had de VVD de grootste Tweede Kamerfractie. De PvdA hoeft de verkiezingen dus niet te winnen, om aanspraak te kunnen maken op het voorzitterschap.

Arib heeft zich vaak uitgesproken over Kamerleden die voor het einde van hun termijn de Tweede Kamer verlaten. Volgens haar is dat niet eerlijk tegenover de kiezer, aan wie zij hun plek te danken hebben. Het is dan ook niet verrassend dat ze tegenover de Telegraaf belooft dat ze aan zal blijven als Kamerlid, mocht ze niet verkozen worden tot voorzitter. Arib: “Als ik geen Kamervoorzitter word, dan zie ik dat dan wel. Maar als je in de Kamer wordt gekozen, moet je ook in de Kamer gaan zitten. Dat is gewoon zo.”

