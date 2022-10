Khadija Arib stopt als Kamerlid om 'anonieme dolkstoten’

Arib, die zaterdagmiddag nog een lezing in Amersfoort hield over vertrouwen en verbinding, besloot ‘s avonds haar Kamerlidmaatschap op te geven. Reden is dat afgelopen week via NRC uitlekte dat het presidium van de Tweede Kamer unaniem had besloten een extern onderzoek in te stellen naar haar functioneren als Kamervoorzitter. Er waren bij de Kamer anonieme brieven binnengekomen van ex-ambtenaren die haar beschuldigden van ‘machtsmisbruik’ en ‘grensoverschrijdend’ gedrag in de periode dat zijzelf Kamervoorzitter was. Het presidium besloot tot dit onderzoek na advies van de landsadvocaat.

PvdA-fractievoorzitter Attje Kuiken voelt zich 'zeer overvallen’ door het besluit, want zij was hierover niet van tevoren op de hoogte gesteld. Voormalig partijleider Lodewijk Asscher noemt het ‘doodzonde’ en noemt het een droevig vooruitzicht dat ze hem niet meer in de Kamer zal vertegenwoordigen. ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers noemt het een ‘droevig’ bericht en benadrukt haar als collega te zullen missen. PVV-leider Geert Wilders vindt dat de Kamervoorzitter en het presidium hebben 'gefaald’, omdat ze Arib niet tijdig hebben geïnformeerd, achter haar rug over haar hebben gesproken en er mogelijk uit hun midden is gelekt. “Schandalig”, zegt hij. Liane den Haan vindt dat het presidium juist heeft gehandeld. “Het gaat hier niet om de huidige of de voormalige Kamervoorzitter, maar om het belang van werknemers.”

Met verdriet mijn reactie op vertrek van Khadija: pic.twitter.com/yInUuf0Ebt — Attje Kuiken (@attjekuiken) 1 oktober 2022

De 61-jarige Arib zat 24 jaar voor de PvdA in de Tweede Kamer. Ze schrijft op twitter: “Als volksvertegenwoordiger heb ik al veel gemaakt, maar nog nooit zoveel als in de afgelopen 48 uur. Ik ben veel gewend, maar de anonieme dolkstoten van de laatste dagen hebben ertoe geleid dat ik niet meer bereid ben aan te blijven als Kamerlid. Ik ben bereid veel te verdragen, maar ieder mens heeft zijn grens. Het betreft hier aanvallen op mijn waardigheid.”

Mijn besluit waarom ik geen kamerlid meer wil zijn. pic.twitter.com/btLnlNRaY3 — Khadija Arib (@khadijaArib) 1 oktober 2022

Arib werd in 2016 Kamervoorzitter, met de opdracht de ambtelijke organisatie te reorganiseren en orde op zaken te stellen. Ze schrijft dat ze inderdaad in haar periode tot vorig voorjaar ‘hoge eisen’ aan de medewerkers van de Tweede Kamer stelde, maar dat ook noodzakelijk te vinden voor wat zij noemt het “hoogste orgaan’ in dit land. Volgens Arib heeft haar optreden ook geleid tot zichtbaar beter functioneren van de Tweede Kamer.

Dat het presidium een extern bureau inschakelde omdat er anonieme klachten waren binnengekomen, noemde zij ‘een dolkstoot in de rug van huidig Kamervoorzitter Vera Bergkamp. Die werd vorig jaar tot nieuwe voorzitter gekozen. Arib vindt dat het presidium echter geen staatsrechtelijke bevoegdheid heeft om zo’n besluit te nemen, en verwijt hun nu ‘machtsmisbruik’’. Ze stelt dat er grote schade is toegebracht aan haar persoon, als Kamerlid en als voorzitter van de tijdelijke commissie Corona. “Ik voel me niet langer vrij en veilig in deze omgeving. Ik hoop dat mijn kiezers begrip hebben voor het moeilijkste besluit in mijn loopbaan.”

Het PvdA-Kamerlid spreekt ook waardering uit voor de partijleiders van de oppositiepartijen SP, Partij voor de Dieren, BBB en het Kamerlid Omtzigt. Zij hebben vandaag een drie pagina’s tellende brief gestuurd met vragen over de manier waarop Bergkamp en het presidium de kwestie hebben aangepakt. Arib constateert dat onder de brief geen PvdA staat. Dat betreurt ze. “Dat valt me zwaar en heeft bijgedragen aan mijn besluit”, aldus Arib. Volgens een woordvoerder van de fractie is dat gedaan omdat dat "niet zuiver” zou zijn ten opzichte van fractiegenoot Henk Nijboer, die juist lid is van het presidium. Wel wilde de fractie nog duidelijk maken dat ze de inhoud van de brief van de andere Kamerleden steunen, omdat ze met dezelfde vragen zitten.

